نقش موبایل در توسعه اقتصادی کشورهای فقیر/ قرارداد فروش ماهی با موبایل!

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجا که تلفن همراه دیگر یک وسیله تجملاتی محسوب نمی شود و به معنای واقعی کلمه، ارتباطات را تسهیل کرده است نظریه پردازان بر این باورند این کالای ارتباطی که روزی به نوعی دستگاه جادویی بود امروزه ابزاری حیاتی برای زندگی بهتر محسوب می شود. به همین دلیل تلفن های همراه نقش بسزایی در برقراری و تسهیل ارتباطات، انتقال اطلاعات، به دست آوردن پول بیشتر و معاملات تجاری ایفا می کنند.

در کشور ما بیشتر جنبه ارتباطی تلفن همراه مشهود است و تاکنون گام مهمی برای استفاده از این وسیله ارتباطی در مبادلات اقتصادی برداشته نشده است اما کارشناسان معتقدند که با ورود فناوری نسل سوم موبایل به کشور و رقابت در بازار خدمات ارزش افزوده بر بستر این فناوری می توان به موبایل به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی کشور نگاهی دوباره انداخت.

تحقیقات مختلف نشان از تاثیر تلفن همراه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارد به طوری که تاثیر نسل سوم ارتباطات بی سیم در روند توسعه سریع اقتصادی کشورهایی همچون ویتنام، فیلیپین، کنیا و آفریقای جنوبی کاملا مشهود است.



امروزه در ویتنام از ابزارهای مختلف ارتباطی و سرویس های نسل سوم موبایل برای مبادلات تجاری استفاده می شود. در فیلیپین بیش از چهار میلیون کاربر از تلفن همراه به عنوان کیف پول مجازی برای خرید کالا یا انتقال وجه استفاده می کنند که این سرویس در اکثر کشورهای ثروتمند به ندرت استفاده می شود.

فیلیپینی ها دارای مقام جهانی در مقوله تجارت موبایلی هستند؛ این سرویس یک روش مناسب برای افرادی است که در کشورهای درحال توسعه حساب بانکی ندارند و نقل و انتقال پول برایشان خطرناک و دشوار است.

همچنین در هند ماهیگیران از طریق خدمات نسل سوم موبایل قراردادهای فروش ماهی منعقد می کنند و کشاورزان کنیایی با استفاده از تلفن همراه از قیمت محصولات اطلاع می یابند. در آفریقای جنوبی نیز سرویسهای مالی مبتنی بر موبایل از سال 2005 مرسوم شده است به نحوی که تلفن همراه مبتنی بر نسل سوم نقش دفتر کار مجازی را حتی برای نجاران و نقاشان ایفا می کند.

براین اساس موسسات مالی دریافته اند جذب مشتریان جدید از طریق شبکه های نوظهور موبایل به راحتی ممکن است و گسترش این شبکه ها مزایای اقتصادی دیگری همچون سرمایه گذاری افراد خارجی، دسترسی بهتر خانواده ها به اطلاعات بهداشتی وآموزشی و افزایش درآمد دولت از اعطای گواهینامه ها و دریافت مالیات ها را نیز به همراه دارد.

گفته می شود که پیشرفت تکنولوژیهای تلفن همراه به ویژه فناوری نسل سوم و امکان دسترسی به شبکه های موبایل در نقاط دور افتاده و فقیر جهان منجر به بهبود قابل توجه سطح خدمات بهداشتی و آموزشی در این مناطق شده و خواهد شد.

تاثیر توسعه اتصال از طریق تلفنهای همراه نسل سوم با کاهش هزینه های حمل و نقل و پشتیبانی از اطلاعات جزئی اما ضروری مانند قیمتها و یا اطلاعات بورس، بر روی تجارتهای کوچک بسیار تاثیرگذار بوده و سود فزاینده ای را برای افراد در پی داشته است.