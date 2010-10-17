نظارت مهندسان ساختمانی در پروژه های شهری افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پورمحمد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مهندسان در نظارت و کنترل احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و با چشمان بسته امضاء نکنند که در مواقع بروز حوادث و بروز خسارت های مالی و جانی مسئول خواهند بود.

وی افزود: استاندارد سازی تاسیسات شهری تاثیر فراوانی در امدادرسانی در مواقع بروز زلزله دارد.

کارشناس مطلع مدیریت ستاد بحران کشور، استفاده از مصالح بومی ، فرهنگ سازی ، توجیح مردم در مقام سازی ساختمانها ، بکار گیری دانش و فناوری روزو کیفیت مصالح ساختمانی را در کاهش اثرات زلزله در محیط های شهری موثر خواند.

پورمحمد، با بیان اینکه هم کانون بیشترین خسارتهای زلزله در کشور مربوط به ساختمانهای خشتی و گلی است خاطرنشان کرد: باید با استفاده از بتون های مصلح ، سازه های فلزی با جوش و پیچ و مهره های استاندارد، مقاومت خوبی در برابر زلزله در ساختمانها ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه ایران از جمله کشورهای حادثه خیز دنیا است ودر مسیرگسل های زلزله قرار دارد خاطرنشان کرد: باید با به سمت ساخت وسازهای مقاوم در کشور برویم و ضروری است متولیان این امربر کار مهندسان ساخت و سازهای مسکونی نظارت بیشتری داشته باشند.