محرومیت زدایی از راین به توجه بیشتر مسئولان نیاز دارد

حجت الاسلام اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر در راین اظهارداشت: راین شهری است که به واسطه وجود امامزادهها و جاذبه های گردشگری طبیعی در دو محور دینی و دانشگاهی قابل مطالعه است.

وی افزود: وجود سه امامزاده از نوادگان ائمه اطهار در این شهر نشان از اردات مردم به اهل بیت (ع) دارد و در کنار آن مرکز دانشگاه پیام نور راین با 230 دانشجو در چهار رشته تحصیلی حدود چهار سال است که به شهر راین جلوه دانشگاهی داده است.

حجت الاسلام اسماعیل پور یادآورشد: از جمله جاذبه های راین که همه هفته حجم زیادی از توریسم را به این شهر می کشاند ارگ هزار و 500 ساله راین ، آبشار و روستاهای خوش آب و هوا است به گونه ای که در تعطیلات آخر هر هفته معمولا چهار هزار نفر به این شهر سفر می کنند که حجم تردد بسیار بالایی را در شهر ایجاد می کند.

وی از جمله نیازهای شهر راین را تکمیل جاده راین به جیرفت که حدودا دو سالی است راه اندازی شده دانست و افزود: این جاده به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد چند استان همجوار کرمان بسیار پرتردد است و نیاز به کمربندی در شهر راین به شدت احساس می شود.

وی محرومیت زدایی از شهر راین را نیازمند توجه ویزه مسئولان در دولت عدالت محور دانست.

امام جمعه راین خاطرنشان کرد: به دلیل سردسیری راین مردم منطقه حدود چها ماه از سال را با سرمای بسیار زیادی تحمل می کنند که نیاز به گاز کشی به شهر راین را حق مردم این شهر می دانیم و اگر گاز کشی خط بم به ماهان انجام شود مشکل شهر راین نیز برطرف می شود.

وی تصریح کرد: راین به داشتن مشاهیری چون "علی اکبر عبدالشریف راینی" مولف کتاب مجمع البحرین که نسخه خطی آن منحصر به فرد است و "محمد علی بن عبدالغفار راینی" از شاگردان شیخ انصاری به خود می بالد و بیش از 40 فرهیخته دانشمند از این بخش هم اکنون در نقاط مختلف ایران و جهان در حال تلاش برای سربلندی ایران هستند که نقطه افتخار دیگری برای راین است.

اسماعیل پور خواستار توجه مسئولین به نیازهای شهر راین شد و یادآورشد: نیاز به کتابخانه استاندارد که بتواند نیازهای مطالعاتی جوانان را برطرف کند در کنار آن ایجاد اینترنت در این بخش از ضرورتهای شهر است.