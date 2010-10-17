دانش آموزان به نمرات درسی خود توجه جدی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد تقی صابری بعد از ظهر یکشنبه در آیین نواختن زنگ پیوند اولیا و مربیان در دبیرستان دخترانه زینبیه بوشهر افزود: همه زیرساختها برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش مهیاست و دانش آموزان باید از این موقعیت برای شکوفایی بیشتر تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی اظهار داشت: اساس کار در طراحی سوالات امتحانات نهایی کتابهای درسی است و دانش آموزان خود را منحصر به جزوات و کتابهای متفرقه نکنند.

مدیر کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش گفت: برای هدایت و شکوفایی هرچه بیشتر دانش آموزان همکاری و تعامل دو نهاد مقدس و تاثیرگذار خانواده و مدرسه بسیار ضروری است .

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز گفت: انسان سازی یکی از وظایف مهم مدرسه است که با توکل به خدا و هماهنگی و همسویی خانواده و مدرسه امکان پذیر است.

محمد حاجی زاده افزود: هدف از تشکیل انجمن اولیا و مربیان فقط پول گرفتن نیست بلکه در راستای برنامه ریزی، پیشرفت و راهکارهای توسعه می توان از نظرات اولیا استفاده کرد.

وی با تاکید بر تعامل خوب بین مدارس و خانواده ‌ها اظهارداشت: تعامل بین نهاد خانواده و مدرسه تضاد در دانش آموزان را از بین می‌ برد.