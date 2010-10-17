  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

با توجه به رویکرد حذف کنکور؛

دانش آموزان به نمرات درسی خود توجه جدی کنند

دانش آموزان به نمرات درسی خود توجه جدی کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به رویکرد حذف کنکور برای ورود به دانشگاهها از سوی مجلس شورای اسلامی، باید دانش آموزان توجه بیشتری به نمرات درسی خود در پایان سال تحصیلی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد تقی صابری بعد از ظهر یکشنبه در آیین نواختن زنگ پیوند اولیا و مربیان در دبیرستان دخترانه زینبیه بوشهر افزود: همه زیرساختها برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش مهیاست و دانش آموزان باید از این موقعیت برای شکوفایی بیشتر تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی اظهار داشت: اساس کار در طراحی سوالات امتحانات نهایی کتابهای درسی است و دانش آموزان خود را منحصر به جزوات و کتابهای متفرقه نکنند.

مدیر کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش گفت: برای هدایت و شکوفایی هرچه بیشتر دانش آموزان همکاری و تعامل دو نهاد مقدس و تاثیرگذار خانواده و مدرسه بسیار ضروری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز گفت: انسان سازی یکی از وظایف مهم مدرسه است که با توکل به خدا و هماهنگی و همسویی خانواده و مدرسه امکان پذیر است.

محمد حاجی زاده افزود: هدف از تشکیل انجمن اولیا و مربیان فقط پول گرفتن نیست بلکه در راستای برنامه ریزی، پیشرفت و راهکارهای توسعه می توان از نظرات اولیا استفاده کرد.

وی با تاکید بر تعامل خوب بین مدارس و خانواده ‌ها اظهارداشت: تعامل بین نهاد خانواده و مدرسه تضاد در دانش آموزان را از بین می‌ برد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: داشتن آموزش و پروشی خوب، پویا و خلاق مرهون همکاری و حضور مستمر و فعالانه اولیای دانش آموزان در انجمنهای اولیا و مربیان است.

کد مطلب 1172688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها