به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد عندلیب قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مانور تخصصی آب و فاضلاب با عنوان مدیریت بحران زلزله در تهران خبر داد اظهار داشت: با توجه به اینکه استان قم، استان معین پایتخت در حوادث غیرمترقبه است شرکت آب و فاضلاب استان در این مانور حضور فعال خواهد داشت.



وی خاطرنشان کرد: در این مانور استان‌های گیلان، مازندران، قم، سمنان، قزوین و مرکزی به عنوان استان‌های معین و اصفهان به عنوان استان جانشین حضور دارند که در روز دوشنبه 26 مهرماه با فعال‌شدن فرضی گسل شمال تهران با زلزله‌ای به قدرت 7.2 ریشتر در شمال و شمال شرق تهران، مانور آغاز می‌شود.



معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب استان قم در تشریح جزییات نحوه حضور آبفای قم در این مانور اظهارداشت: شرکت آب وفاضلاب در این مانور 4 روزه مسئولیت رسیدگی به حوادث پس از زلزله در منطقه 6 تهران را بر عهده دارد که به محض اطلاع از وقوع زلزله در مرحله نخست همکاران بسیجی آبفا عازم تهران می‌شوند و نسبت به برپایی کمپ امدادی اقدام می‌کنند.



وی افزود: در مرحله دوم و یک روز پس از وقوع زلزله اکیپ‌های عملیاتی شامل اکیپ‌های تعمیرات شبکه، تعمیرات شیر‌های اصلی و فرعی، پایش کیفیت آب و اقدامات آزمایشگاهی سیار، تنظیمات شبکه آبرسانی و جمعی از مدیران و کارشناسان آبفا به همراه 6 دستگاه خودرو در محل کمپ حاضر می‌شوند.



عندلیب با اشاره به ضرورت رساندن آب سالم و بهداشتی در مواقع بحران به مردم اظهارداشت: پس از استقرار اکیپ‌های امدادی آبفای قم در محل کمپ، ابتدا اقدام به توزیع آب شرب به صورت بسته بندی در میان مناطق حادثه دیده می‌شود و سپس به سرعت اکیپ‌های عملیاتی نسبت به ترمیم شبکه و تاسیسات آسیب‌دیده فرضی اقدام خواهند کرد و تا روز پنج شنبه 29 مهرماه شبکه و تاسیسات آبرسانی را به حالت مناسب و شرایط عادی خواهند رساند.



وی توانمندسازی هرچه بیشتر ظرفیت‌های موجود، به کارگیری موثر استان جانشین، استان‌های معین و سازمان‌های همکار و پشتیبان در همکاری با شرکت آبفای شهر تهران، تقویت ارتباطات بین‌سازمانی و ارتباطات زمان بحران، تمرین تخصصی عوامل درگیر در بحران، افزایش آگاهی کارکنان و مدیران، افزایش مهارت ها، آشکار کردن کارایی‌ها، ارزیابی کارایی افراد، بررسی آسیب پذیری های موجود، راهبردها، تجهیزات، تکنیک‌ها و توانمندی‌ها و تشخیص خلاءهای موجود را از جمله اهداف این مانور برشمرد.