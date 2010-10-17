برگزاری مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان جهان در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، محمود صلاحی در دیدار با تعدادی از خبرنگاران شبکه های قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: توسعه فعالیت های قرآنی در جامعه یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد که با مدیریت برنامه ریزی و پیگیری می گردد.

وی افزود: قرآن بهترین و ماندگارترین کتاب برای سعادت بشریت و مورد احترام تمام ادیان الهی است، همانطور که کتب دیگر ادیان الهی مورد احترام تمامی مسلمانان است.

استاندار خراسان رضوی گفت: توجه به مسایل قرآنی و توسعه معارف قرآن در مشهد به خاطر وجود مضجع شریف حضرت رضا(ع) و نامگذاری این شهر به عنوان پایتخت معنوی کشور از ویژگی خاصی برخوردار است.

صلاحی تصریح کرد: به همین منظور پیشنهاد میزبانی مشهد جهت مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان جهان مورد تصویب و تایید قرار گرفت و در این راستا شاهد حضور دانشجویان مسلمان جهان در مشهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: حضور این دانشجویان باعث آشنایی بیشتر آنان با معارف رضوی نیز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی و شروع به کار 881 مدرسه قرآنی در سطح استان به منظور نهادینه شدن فرهنگ قرآن در بین دانش آموزان از جمله فعالیت های قرآنی در خراسان رضوی بوده است که از استقبال بسیار خوبی برخوردار شده و به زودی نسبت به افزایش سهمیه استان در خصوص راه اندازی این مدارس اقدام خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: راه اندازی بزرگترین چاپخانه قرآن کریم خاورمیانه در مشهد توسط آستان قدس رضوی نیز از جمله اقدامات بسیار ارزشمند در توسعه و ترویج قرآن در استان است.