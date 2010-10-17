یک میلیون نفر در کشور عضو انجمنهای اولیا و مربیان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، منصوره رحماندوست بعد از ظهر یکشنبه در در آیین نواختن زنگ پیوند اولیا و مربیان در دبیرستان دخترانه زینبیه بوشهر افزود: فعالیت و تلاش مربیان و اولیا دانش آموزان در این انجمنها موجب رفع بسیاری از مشکلات دانش آموزان خواهد شد.

وی فعالیت در چنین انجمنهایی را بسیار سخت عنوان کرد و اظهار داشت: اعضای انجمنهای اولیا و مربیان باید وقت، همت، تخصص و تجربه کاری داشته باشند تا بتوانند این دو گروه مقدس را برای هفمند کردن تعلیم و تربیت در مسیر رشد و شکوفایی تعلیم و تربیت هدایت کنند.

رئیس گروه مراکز مشاوره سازمان مرکزی انجمنهای اولیا و مربیان کشور گفت: انجمن اولیا و مربیان برای آگاه سازی خانواده ها طرح آموزش خانواده را در دستور کار دارد که در همین راستا 120هزار مدرس آموزش خانواده در کشور این طرح را هدایت می کنند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس نیز گفت: حضور اولیا در کنار مربیان موجب می‌شود که استعدادهای دانش آموزان به نحو مطلوب شکوفا شود و این امر در آینده مملکت نقش مستقیمی دارد.

غلامعلی میگلی نژاد با بیان اینکه انجمن اولیا و مربیان نماد مشارکت مردم در بحث تعلیم و تربیت است، گفت: نظام حاکم بر کشور نظام جمهوری بر مبنای اسلام است و مردم به عنوان مهمترین اصل در این نظام هستند.