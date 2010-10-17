ارائه تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان برگزیده جشنواره ملی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحیم قربانی با اعلام این خبر افزود: برخورداری از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی و تخفیف در شهریه دانشگاهها از دیگر امتیازات برگزیدگان بیست و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور است.

دبیر بیست و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور درباره آثار رسیده به این جشنوراه خاطرنشان کرد: در این دوره از جشنواره قرآن 303 پایان‌نامه، 270 مقاله، 80 نشریه و 90 اثر هنری به دبیرخانه رسیده است.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، گفت: مجموعه آثار پژوهشی و هنری به همراه نمایه نشریات قرآنی دانشجویان در قالب کتاب در دست چاپ است.

وی درباره تعداد برگزیدگان این دوره جشنواره اظهار داشت: در 19 رشته قرآنی 80 نفر برگزیده خواهند شد که به ترتیب جوایز نفیسی دریافت می کنند.

قربانی اضافه کرد: جایزه نفر اول 6 میلیون ریال کمک هزینه سفر عمره و جوایز نفرات برگزیده دوم تا پنجم سفر به عتبات عالیات، سوریه و مشهد مقدس است. در مجموع 57 نفر از استادان مجرب هر رشته به عنوان داور نفرات برگزیده ای که حدنصاب لازم را کسب کرده اند را انتخاب می کنند.

بیست و پنجمین جشواره ملی قرآن دانشجویان با حضور کلیه دانشجویان برگزیده وابسته به وزارت علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد، جهادددانشگاهی، علمی کاربردی، پیام نور در روزهای 27 تا 30 مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.