یک فرد نزدیک به پادشاه عربستان برای ریاست پارلمان عراق پیشنهاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه عراقی که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که در جریان مذاکرات تشکیل دولت عراق پیشنهاد شده که "شیخ نواف الجربه" که روابط آشکاری با عبدالله بن عبدالعزیز دارد ریاست پارلمان عراق را بر عهده بگیرد.

وی اظهار داشت که الجربه یک شخصیت مستقل است و از سوی ائتلاف وحدت عراق به رهبری "جواد البولانی" برای ریاست پارلمان انتخاب شده است. وی از رابطه آشکاری با پادشاه عربستان سعودی برخوردار است و روابط حسنه ای با قبایل و عشایر بزرگ عراق به ویژه قبیله شمر برخوردار است. این قبیله علاوه بر موصل در کشورهای سوریه، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز ساکن هستند.

گفته می شود ائتلاف وحدت عراق و جبهه التوافق هفته گذشته با یکدیگر ائتلاف کردند اما الجربه به این ائتلاف نپیوسته است.

این منبع همچنین اعلام کرد که توافق شده نشست پارلمان عراق روز شنبه با حضور فهرست العراقیه یا بدون آن برگزار شود.

این منبع عراقی در ادامه گفت که الجربه برخلاف "اسامه النجیفی" و "طارق الهاشمی" دارای رابطه خوبی با کردها است.

خاطرنشان می شود علیرغم گذشت بیش از 7 ماه از انتخابات پارلمانی عراق گروه های سیاسی این کشور هنوز درباره پست های کلیدی از جمله ریاست پارلمان به توافق نرسیده اند.