به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با این ایام خجسته و با هدف آماده‌سازی فضای پایتخت برای این روز مبارک و گرامیداشت دهه کرامت، پنج محصول فرهنگی شامل دو مجموعه نمایشگاهی به شمارگان سه هزار و پانصد مجموعه، یک بنر نقاشی ویژه مدارس، فلش کارت "پا به پای باران" و هفت پوستر تولید شده است.

مجموعه‌های نمایشگاهی شامل مجموعه نمایشگاهی "رسم نسیم" ویژه مدارس راهنمایی به شمارگان 1500 نسخه و مجموعه "فتح در غربت" ویژه دبیرستان‌های پایتخت به شمارگان 2000 نسخه است که در سطح مدارس شهر تهران توزیع می‌شود. "داستان ریان" نیز که شامل یک بنر هشت متری با موضوع داستانی از زندگی امام هشتم پیرامون توجه ایشان به کودکان است نیز به شمارگان 1000 نسخه جهت توزیع در مدارس ابتدایی آماده و عرضه می‌شود.

همچنین فلش کارت "پابه پای باران" نیز حاوی تعدادی کارت مزین به کلام امام رضا (ع) است و جهت توزیع در دانشگاه‌ها آماده شده است. هفت مدل پوستر نیز با تصاویر و عکس‌هایی از اساتیدی چون استاد نجابتی، استاد عجمی و استاد اسکندری به تعداد 21 هزار نسخه جهت توزیع در اماکن مذهبی و فرهنگی تهیه شده است.