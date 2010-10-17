فعالیت سفارتخانه های خارجی برای جذب نخبگان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، علاء الدین بروجردی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد بروجرد در سخنانی اظهار داشت: ما مطلع هستیم که سفارتخانه های خارجی برای جذب نفرات اول المپیادهای علمی و دانشجویان برتر ما به آنها پیشنهاداتی می دهند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به سرمایه های علمی داخلی، تصریح کرد: واقعیت این است که امروز دانشگاههای بنام دنیا در کشورهای مختلف آمریکایی و اروپایی برای فارغ التحصیلان نخبه ایرانی فرش قرمز پهن می کنند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه زمانی غرب جیره خوار دانش ایران زمین و جهان اسلام بوده است، یادآور شد: اما متاسفانه امروز ما از این کاروان علمی تا حدودی فاصله گرفته ایم.

بروجردی ادامه داد: با این وجود به رغم همه تحریمها و فشارهای سیاسی این ملت مقتدر فاصله های موجود را به سرعت طی می کند و به پیش خواهد رفت.

وی به موفقیت های دانشجویان و محققان ایرانی در عرصه های مختلف اشاره کرد و گفت: این امر ناشی از خودباوری ملت ایران و تفکر "ما می توانیم" است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: نتیجه این خودباوری این می شود که با وجود همه کارشکنیهای قدرتهای استکباری از جمله آمریکا ما در علوم مختلف موشکی، فضایی، نانو و ... در منطقه دارای رتبه و جایگاه هستیم.

بروجردی همچنین به سفر اخیر رئیس جمهور به لبنان و استقبال بی نظیر از احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: سفر تاریخی احمدی نژاد به لبنان مایه سرافرازی و نمادی از قدرت نمایی ملت بزرگ ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل همه بدخواهان این نظام و ملت بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نیز در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: احداث واحدهای علوم تحقیقات از سال گذشته در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت که در این راستا یکی از این واحدها در شهرستان بروجرد افتتاح شد.

احمد سیف با اشاره به راه اندازی 10 رشته در این مرکز دانشگاهی، بیان داشت: این رشته در قالب هفت رشته فنی و مهندسی و دو رشته علوم پایه و یک رشته انسانی دایر خواهند شد.