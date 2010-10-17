2 درصد از درآمدهای نفتی به هرمزگان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: بهرهمندی از ظرفیتهای خدادادی استان هرمزگان با نگاه مثبت دولت نهم و دهم تشدید شده است به طوریکه بهرهمندی از 2 درصد درآمدهای نفتی حاصل از استان هرمزگان و بهرهمندی مردم هرمزگان از نعمت گاز و گمرکات از اقدامات کلیدی دولت در مسیر فراهم نمودن بسترهای توسعه متوازن در هرمزگان است.
وی ضمن تاکید بر توسعه منابع انسانی با تکیه بر سیاستهای مقام معظم رهبری، پویایی نظام اداری و ارتقای منابع انسانی را از اقدامات کلیدی دستگاه ها دانست.
هاشمی اظهار داشت: پایه و اساس کار دستگاهها نیروی انسانی است که برای تقویت و بهرهوری فعالیتها باید نیروی انسانی قوی و کارآمد تربیت کرد.
وی افزود: نگهداری نیروهای متخصص در استان هرمزگان و مناطق کمتر توسعه یافته باید با نگاه اثربخشی و کارایی در روشهای اداری به منظور تسریع در ارئه خدمات رسانی برتر صورت بگیرد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: برای استفاده از نیروی انسانی به صورت بهینه و با بهرهوری بالا باید از تصدی گری غیر ضروی دستگاهها پرهیز شود.
نماینده عالی دولت در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود استقبال بینظیر از رئیس جمهوری کشورمان را نشانههای از اقتدار و عدالت محوری دولت دانست و افزود: امروز به رغم همه تهدیدها و موانعی که دشمن برعلیه جمهوری اسلامی ایران به کار بسته این کشور با اقتدار کامل توسعه خود را در عرصههای مختلف اقتصادی، علمی و سیاسی حرکت میکند.
وی گفت: درحالیکه کشورهای داعیه قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به نقص حقوق بشر متهم میکنند کشور قدرتمند اقتصادی همچون فرانسه امروز با چالشهای جدی مواجه است، به طوریکه هر روز شاهد تظاهرات گسترده شرکتها، مردم و جناحهای مختلف این کشور و مدیریت نادرست هستیم.
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