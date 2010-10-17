رشد 33 درصدی درآمدهای گمرک در نیمه اول امسال

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر محمدی در نشست خبری امروز از رشد 33 درصدی درآمدهای گمرکی کشور در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد و گفت: این رشد هنوز با درآمدهای پیش بینی شده برای گمرک در سال جاری که معادل 100 هزار میلیارد ریال است، فاصله دارد.

رئیس کل گمرک ایران افزود: درآمدهای گمرک در قالب میزان واردات محقق می شود، یعنی هر میزان واردات کالا، نرخ موثر و یا قیمت ارز در کشور افزایش یابد، میزان درآمدهای گمرکی با افزایش مواجه می شود، در عین حال اگر واردات کالا با محدودیت مواجه شود درآمدهای گمرکی نیز کاهش می یابد.

وی در پاسخ به این مطلب که با وجود صادرات بنزین، تنها آمارهای واردات آن توسط گمرک در نیمه اول امسال اعلام شده است، عنوان کرد: آمار گمرک مربوط به 6 ماه ابتدای سال است و در این مدت هنوز بحث صادرات بنزین مطرح نبود، آمار واردات بنزین مربوط به نیمه اول امسال است و سفارشهای آن از قبل انجام شده بود.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌اگر صادرات بنزین در شهریور ماه سال جاری انجام شده باشد، آمار آن در ماه بعد مشخص می شود و تاکنون آماری از صادرات بنزین از سوی گمرکات اجرایی به گمرک ایران ارسال نشده است، بنابراین اگر صادرات بنزین انجام شده باشد، آمار آن ماه بعد مشخص می شود.

وی در مورد تاثیر محدودیت واردات 400 قلم کالای کشاورزی و صنایع وابسته بر درآمدهای گمرکی کشور گفت: با توجه به اینکه این محدودیت اخیرا به گمرک ابلاغ شده است، هنوز برآوردی از نتایج آن نداریم اما با گذشت زمان می توان این آمار را برآورد کرد.

محمدی با اشاره به رشد 22 درصدی واردات کشور در نیمه اول سال جاری از لحاظ ارزشی اظهارداشت: این موضوع بر درآمدهای گمرکی تاثیر گذار است، گمرک موظف به اعمال قوانین و مقررات است و از ترخیص کالاهای مغایر با قانون بنا به وظایف حاکمیتی جلوگیری می کند، به عبارت دیگر ‌گمرک بر اساس قانون عمل می کند.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به ترخیص ‌60 کانتینر حامل میوه که در گمرک مانده بود، تصریح کرد: در این خصوص مشکلی از ناحیه گمرک وجود نداشته است، زیرا این کالاها مطابق مقررات اظهار شده بودند، بنابراین مشکلی برای ترخیص نداشتند، اگر قانون و مصوبه ای عطف به ماسبق شود ملزم به اجرای آن هستیم.

وی در مورد دلایل ارتقای ارزش کالاهای وارداتی عنوان کرد: افزایش قیمتهای جهانی و هزینه های مترتب به کالاهای وارداتی منجر به گران شدن قیمت تمام شده کالاها است. ‌ترکیب و میزان کالاهای وارداتی حاکی از این نکته است که تغییری در روند کالاهای وارداتی ایجاد نشده و هنوز همان کالاها از همان کشورها وارد می شود.