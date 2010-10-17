1300 یادواره شهدا در استان همدان برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار عبدالرضا آزادی ظهر یکشنبه در دیدار اعضای ستاد کنگره سرداران و هشت هزار شهید استان همدان با آیت الله نوری همدانی که در بیت وی برگزار شد، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مورد توجه قرار داد و افزود: به همین منظور، طی یک دهه گذشته هزار و 300 یادواره شهدا در سطح استان همدان برگزار شده است.



هفته‌ای با شهدا در استان همدان



وی با اشاره به این که از سیزدهم تا بیستم آبان ماه جاری در استان همدان با نام هفته‌ای با شهدا نامگذاری شده است، تصریح کرد: در این هفته مردم استان همدان با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت می‌نمایند و با ارائه آثار مکتوب و دیداری از شهدا و رشادتهای آنان در هشت سال دفاع مقدس، پیام آنها برای مردم بازگو، معرفی و منتقل می‌شود.



سردار آزادی در این خصوص اضافه کرد: همچنین برای دانش آموزان در مدارس و دانشجویان در دانشگاه‌ها نیز برنامه‌های متعددی طی این یک هفته تدارک دیده شده است که از جمله آن می‌توان به برگزاری جلسات خاطره‌گویی توسط راویان دفاع مقدس اشاره کرد.



وی بیان داشت: از دیگر برنامه‌های هفته‌ای با شهدا، برگزاری کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان است که بعد از یک دهه تلاش و برنامه‌ریزی متولیان امر، آبان ماه جاری برگزار خواهد شد.



12 یادمان شهدا در همدان پرده برداری می‌شود



فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان در خصوص مقدمات برگزاری این کنگره اظهار داشت: برگزاری هزار و 300 یادواره شهدا در سطح استان، تألیف و چاپ 120 جلد کتاب در خصوص شهدا و دفاع مقدس، تهیه و تولید 164 فیلم از زندگی سرداران، امیران، فرماندهان و شهدای استان، احداث 12 یادمان شهدا در جای جای استان که در این هفته از آنها پرده برداری خواهد شد، تهیه و چاپ آلبوم عکس شهدا، احداث باغ موزه دفاع مقدس در چهار باب که نقش مردم، رزمندگان، فرماندهان و شهدا را در هشت سال دفاع مقدس به نمایش گذاشته است، از جمله فعالیت‌هایی است که در طی یک دهه گذشته در خصوص مقدمات برگزاری کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان انجام گرفته است.