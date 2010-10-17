بریتانیا روبنده را بخشی از زندگی مدرن جامعه تلقی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، مخالفان روبنده اسلامی مدعی شده‌اند که این پوشش مانعی میان افرادی که از آن استفاده می‌کنند و سایر افراد جامعه ایجاد می‌‎کند.

در گزارش جدیدی که از سوی مرکز تحقیقاتی سیویتاس انجام شده، علوینا ملک مشاور سابق امور دینی در دولت سابق بریتانیا اظهار داشت که بررسی اینکه آیا نمادهای دینی مناسب هستند باید براساس کاربردی بودن آنها انجام شود.

سیاستمداران فرانسه و بلژیک چندی پیش قانون ممنوعیت پوشش کامل صورت یا استفاده از روبنده و برقع را ممنوع کردند و دیگر کشورهای اروپایی نیز در حال بررسی اقدامات مشابه هستند.

در گزارش جدید این مؤسسه تحقیقاتی که با عنوان " زنان، اسلام و لیبرالیسم غربی" منتشر شده مالک یادآور شده است که ما در بریتانیا باید موضع متفاوتی با سایر کشورهای اروپایی گرفته و روبنده را به‌عنوان بخشی از زندگی مدرن بریتانیا بپذیریم.

وی افزود: استفاده از نمادهای دینی از جمله پوشش کامل صورت باید جزئی از حقوق بنیادین افراد در فضای عمومی و خصوصی باشد.

این محقق مسلمان تأکید کرد: آزمون حقیقی نمادهای دینی در فضای عمومی باید با این پرسش همراه باشد که آیا استفاده از این نمادهای دینی چون " دستار، کلاه، صلیب و روبنده" توانایی شهروند را برای اجرای وظایف عمومی مدنی را به خطر می‌اندازد یا خیر؟