به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور در این همایش پیرامون "فرهنگ معنوی؛ اساس نظام عادلانه جهانی" سخنرانی می کند .

در همایش "فرهنگ معنوی" نمایندگان عالی ربته ای از حوزه های علمی، فرهنگی، سیاسی و فلسفی راههای رسیدن به توافق روحانی و فرهنگ روحانی، راههای دستیابی به صلح فراگیر جامعه جهانی از طریق تدوین راهکارهای عملی، ابتکارات و توسل به مفاهیم و ایده هایی که ما را در دسترسی به این هدف یاری برساند، بررسی می کنند .

این همایش با حمایت نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و از سوی سازمان بین الملللی صلح از راه فرهنگ، بنیاد بین المللی کنگره توافق روحانی و تعدادی از سازمانهای عمومی و فرهنگی قزاقستان روسیه به مدت 3 روز در قزاقستان برگزار می‌شود.