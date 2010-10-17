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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

همایش بین‌المللی "فرهنگ معنوی" در قزاقستان برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "فرهنگ معنوی" در قزاقستان برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "فرهنگ معنوی" به منظور یافتن راه حلی برای بحران سازمان یافته‌ای که تمدن مدرن با آن دست به گریبان است 26 تا 28 مهر با حضور آیت‌الله تسخیری در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور در این همایش پیرامون "فرهنگ معنوی؛ اساس نظام عادلانه جهانی" سخنرانی می کند .

در همایش "فرهنگ معنوی" نمایندگان عالی ربته ای از حوزه های علمی، فرهنگی، سیاسی و فلسفی راههای رسیدن به توافق روحانی و فرهنگ روحانی، راههای دستیابی به صلح فراگیر جامعه جهانی از طریق تدوین راهکارهای عملی، ابتکارات و توسل به مفاهیم و ایده هایی که ما را در دسترسی به این هدف یاری برساند، بررسی می کنند .

این همایش با حمایت نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و از سوی سازمان بین الملللی صلح از راه فرهنگ، بنیاد بین المللی کنگره توافق روحانی و تعدادی از سازمانهای عمومی و فرهنگی قزاقستان روسیه به مدت 3 روز در قزاقستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1172708

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