ناوشکن جماران به آبهای آزاد و بین المللی می رود

امیر دریادار حبیب الله سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به افزایش همکاریها و استفاده از توان هوانیروز ارتش در ماموریتها و عملیاتهای نیروی دریایی در آبهای آزاد، اظهارداشت: در رزمایش ولایت 89 هماهنگی موفقیت آمیز نیروی دریایی و هوانیروز نشان داد که تدبیر فرماندهی ارتش در جهت استفاده زا هوانیروز در دریاها محقق شده است.

وی اظهارداشت: در حال توسعه توانمندی، آموزش و تمرینات بیشتر جهت استفاده بهینه از توانمندی هوانیروز و نیروی دریایی در کنار هم در آبهای آزاد در جهت حفظ امنیت منطقه و اقتدار ایران هستیم.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه در صورت لزوم از توانمندی هوانیروز در ماموریتهای نیروی دریایی استفاده خواهد شد، افزود: هوانیروز از توانمندی و قدرت خوبی برخوردار است و به عنوان یک نیروی قدرتمند در ارتش به حساب می آید.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اعلام اینکه ناوشکن جماران از جمله دستاوردهای متخصصین و مهندسین صنایع دریایی کشور است، بیان داشت: داشتن تجهیزات مناسب در دریا از دیگر مولفه های توان رزمی محسوب می شود که نیروی دریایی با بهینه سازی و نوسازی تجهیزات خود در داخل کشور بدون کمک از کشورهای خارجی نشان داده است که می تواند گامهای بلندتری در ساخت شناورهای مختلف داشته باشد.

وی اظهارداشت: ناوشکن جماران در آینده ایی نزدیک جهت انجام ماموریت و برافراشتن پرچم ایران در آبهای آزاد و بین المللی اعزام خواهد شد.

برگزاری مانورهای مشترک با کشورهای همسایه در منطقه

دریادار سیاری با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز مانور ولایت 89 در آبهای عمان تا مدار 10 درجه اقیانوس هند، بیان داشت: نیروی دریایی ارتش آمادگی برگزاری مانورهای مشترک با کشورهای همسایه و منطقه را در جهت برقراری 100 درصد امنیت منطقه را دارد.

وی بیان داشت: نیروی دریایی ارتش جمهری اسلامی ایران آمادگی کامل را برای حفظ امنیت منطقه با همکاری سایر کشورهای همسایه دارد تا نشان دهد که احتیاجی به حضور کشورهای بیگانه در منطقه نیست.

آموزشهای نیروی انسانی در نیروی دریایی مطابق با استانداردهای جهانی است

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه داشتن نیروهای انسانی کارآمد یکی از مولفه های توانمندی نیروی دریایی در منطقه و آبهای بین المللی است، خاطرنشان کرد: امروز می توانیم با افتخار بگوییم که با تلاش و استفاده از نیروهای توانمند در داخل کشور آموزشهای نیروی دریایی در سطح کلاس جهانی انجام می شود.

امیرداریادار سیاری گفت: تمام کارکنان نیروی دریایی و قسمتی از نیروهای مورد نیاز ارگانهای دریایی کشور در مراکز آموزشی و دانشگاهی نیروی دریایی ارتش مطابق با استانداردهای جهانی آموزش می بینند.

وی با تاکید بر اینکه لازمه اجرای آموزشها در نیروی دریایی استاندارد جهانی است، بیان داشت: حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد نشان دهنده استاندارد بودن آموزشهای نیروی دریایی در کشور است.

وی با اشاره به تجربیات نیروی دریایی ارتش در هشت سال دفاع مقدس، یادآور شد: نیروی دریایی ارتش با حضور مقتدرانه در آبهای خلیج فارس و دریای عمان و برگزاری مانورها و ماموریتهای موفقیت آمیز تجربیات بسیار خوبی را کسب کرده است و در این برهه زمانی با استفاده از این تجربیات توانسته است در توانمندسازی نیروهای انسانی موفق عمل کند.