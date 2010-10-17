هیچ گونه تعدیل نیرویی در پست صورت نمی گیرد

محمد حسن محبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از سیاستهای پست در کشور افزایش خدمات تخصصی است که در این راستا حجم کار در پست افزایش می یابد.

وی با رد هر گونه تعدیل نیرو در پست تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته حجم کارها و خدمات افزایش می یابد و نه تنها نیاز به تعدیل نیرو نداریم بلکه باید تعداد بیشتری نیرو انسانی نیز جذب کنیم.

وی گفت: مجموعه بزرگ پست در کشور نباید در این خصوص هیچ گونه نگرانی داشته باشند.

محبیان خاطرنشان کرد: به زودی خدمات متنوع تری در اداره های پست به مردم ارائه می شود.

مدیرعامل شرکت پست همچنین از راه اندازی اداره پست زرند خبر داد و گفت: این اداره که در زمین لرزه زرند تخریب شده بود در زیر بنای 650 مترمربع و طی دو سال با هزینه چهار میلیارد ریال ساخته شده است.

