دیدار شورای مرکزی اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران با مدیر کل ارشاد استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل سائلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در این نشست گفت: رویکرد جدید مدیریت سینمای کشور این است که بخشی از تولید آثار سینمایی به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها واگذار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اشاره به اینکه هر اتفاق فرهنگی هنری که در تهران روی می‌دهد، جنبه ملی پیدا می‌کند، یادآور شد: اهمیت این موضوع سبب می‌شود تا نظرات کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر در روند کاری همواره مدنظر قرار گیرد.

جلیلی سائلی افزود: استان تهران دارای اماکن مختلف فرهنگی از جمله 36 مجتمع فرهنگی هنری است که غیر از سالن‌‌های سینما، می‌تواند مراکز خوبی برای دسترسی آسان مردم به آثار سینمایی باشد.

در این نشست مرتضی شایسته رئیس اتحادیه انجمن سینمای ایران گفت: سینما، هنری بالنده و تاثیرگذار در جامعه است و بنابر این دست اندرکاران حوزه سینما نیازمند حمایت مسئولان فرهنگی است.

وی ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و بهره مندی بهتر فیلمهای سینمایی را از این امکان تبلیغی را خواستار شد.همچنین در ادامه نشست تنی چند از تهیه کنندگان سینمای کشور به ارایه نقطه نظرات و مشکلات حوزه سینما پرداختند.