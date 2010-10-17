جشنواره تئاتر استانی هرمزگان آبان ماه برگزار می شود

همایون امیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهارداشت: جشنواره تئاتر استانی هرمزگان آبان ماه امسال با حضور گروه های تئاتر از سراسر استان هرمزگان در بندرعباس برگزار خواهد شد.

وی جشنواره استانی تئاتر را یکی از رویداد های مهم و تاثیرگذار نمایشی در هرمزگان دانست و بیان داشت: این جشنواره یکی از بزرگترین و معتبرترین رویدادهای هنری استان هرمزگان است و طی 21 دوره برگزاری مستمر توانسته هنرمندان بسیاری را ساخته و تحویل جامعه هنری استان و حتی کشور دهد.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر از 30 اثر نمایشی از شهرستانهای بندرعباس، هرمز، بندرلنگه، میناب، کیش، جاسک، قشم، رودان و حاجی آباد متقاضی حضور در جشنواره بیست و دوم هستند که پس از بازبینی آثار به بخش مسابقه راه خواهند یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تصریح کرد: مبنای جشنواره امسال بر کلاسهای آموزشی در بخشهای مختلف با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار خواهد شد.

امیرزاده گفت: سال گذشته دو نمایش شرکت کننده در بیست و یکمین دوره جشنواره استانی به جشنواره منطقه ای راه یافتند که از بین این دو نمایش "جای پای خالی" به کارگردانی عبدالمحمد سالاری به نمایندگی از استان هرمزگان در جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور یافت که این امر باعث تشویق و ترغیب کارگردانان جهت شرکت در جشنواره بیست و دوم تئاتر استانی شده است.