  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

یک مسئول در شهرداری تهران:

7 میلیون "چاق یار" برای تحقق شعار تهران عاری از چاقی همکاری می کنند

7 میلیون "چاق یار" برای تحقق شعار تهران عاری از چاقی همکاری می کنند

مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران از مشارکت و همکاری 7 میلیون "چاق یار" در برنامه های شهرداری برای رسیدن به شعار تهران عاری از چاقی خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلمکانی با اعلام اینکه 61 درصد شهروندان تهرانی اضافه وزن دارند و چاق هستند، در مراسم افتتاح باشگاه چاقی در منطقه 8 گفت: این باشگاه با شعار تهران عاری از چاقی و به منظور حفظ و ارتقای سلامتی شهروندان افتتاح شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در جهان یک میلیارد نفر اضافه وزن دارند، افزود: افراد چاق در معرض خطر ابتلا به بیماریهای گوناگونی قرار دارند که ادامه زندگی را برای آنها سخت و دشوار می کند.

گلمکانی با تاکید بر راه اندازی 6 باشگاه چاقی در تهران گفت: با توجه به عنایت دکتر قالیباف شهردار تهران به مقوله سلامتی شهروندان، استفاده از 7 میلیون چاق یار برای رسیدن به شعار تهران عاری از چاقی از جمله اهداف ما است.

وی با اشاره به توانمندسازی شهروندان افزود: آموزش و مشاوره مردم در انتخاب شیوه صحیح زندگی و الگوی سالم فعالیت بدنی و کنترل استرس در باشگاههای چاقی پیگیری می شود.

منطقه 8 هم اکنون دارای 2 باشگاه چاقی است و شهروندان می توانند با مراجعه به این باشگاهها از خدمات آنها بهره مند شوند.

کد مطلب 1172717

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها