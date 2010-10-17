7 میلیون "چاق یار" برای تحقق شعار تهران عاری از چاقی همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلمکانی با اعلام اینکه 61 درصد شهروندان تهرانی اضافه وزن دارند و چاق هستند، در مراسم افتتاح باشگاه چاقی در منطقه 8 گفت: این باشگاه با شعار تهران عاری از چاقی و به منظور حفظ و ارتقای سلامتی شهروندان افتتاح شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در جهان یک میلیارد نفر اضافه وزن دارند، افزود: افراد چاق در معرض خطر ابتلا به بیماریهای گوناگونی قرار دارند که ادامه زندگی را برای آنها سخت و دشوار می کند.

گلمکانی با تاکید بر راه اندازی 6 باشگاه چاقی در تهران گفت: با توجه به عنایت دکتر قالیباف شهردار تهران به مقوله سلامتی شهروندان، استفاده از 7 میلیون چاق یار برای رسیدن به شعار تهران عاری از چاقی از جمله اهداف ما است.

وی با اشاره به توانمندسازی شهروندان افزود: آموزش و مشاوره مردم در انتخاب شیوه صحیح زندگی و الگوی سالم فعالیت بدنی و کنترل استرس در باشگاههای چاقی پیگیری می شود.

منطقه 8 هم اکنون دارای 2 باشگاه چاقی است و شهروندان می توانند با مراجعه به این باشگاهها از خدمات آنها بهره مند شوند.