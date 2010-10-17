200 بسته کاه و کلش در هر هکتار از اراضی شالیکاری گیلان تولید می شود

تیمور رنگیدن در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: درآمد حاصل از کاه و کلش سه هزار و 375 هکتار شالیزار شهرستان رودبار با احتساب 675 هزار بسته، دو میلیارد و 25 میلیون ریال خواهد بود که در صورت عدم بسته بندی و به آتش کشیدن آن علاوه بر از دست رفتن درآمد حاصله، باعث بروز مسائل زیست محیطی و آسیب جدی به میکروارگانیسمهای مفید خاک خواهد شد.

وی رونق دامداری، عدم وابستگی به وارد کردن علوفه از سایر استانها و مراکز تولید و اشتغالزایی را از مزایای بسته بندی کردن کاه و کلش دانست وخواستار استفاده از این روش در سایر شهرستانهای گیلان شد.

مدیرجهاد کشاورزی رودبار ادامه داد: سالهاست که در شالیزارهای استان بعد از برداشت برنج، ساقه و برگ (کاه و کلش) آن سوزانده می شود که با آسیب جدی به محیط زیست همراه است در حالیکه می تواند غذای مناسبی برای دامها باشد.

وی یادآور شد: شالیزارهای شهرستان رودبار سه هزار و 375 هکتار وسعت دارد و از ساقه و برگ محصول برنج به عنوان علوفه دامی استفاده می شود که درآمدزایی مطلوبی را به همراه دارد.