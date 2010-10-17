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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۱۶

200 بسته کاه و کلش در هر هکتار از اراضی شالیکاری گیلان تولید می شود

200 بسته کاه و کلش در هر هکتار از اراضی شالیکاری گیلان تولید می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار گفت: در هر هکتار از اراضی شالیکاری 200 بسته کاه و کلش تولید می شود و در شرایط فعلی هر بسته سه هزار ریال به فروش می رسد که درآمد شش میلیون ریالی از هر هکتار زمین به دست می آید.

 تیمور رنگیدن در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: درآمد حاصل از کاه و کلش سه هزار و 375 هکتار شالیزار شهرستان رودبار با احتساب 675 هزار بسته، دو میلیارد و 25 میلیون ریال خواهد بود که در صورت عدم بسته بندی و به آتش کشیدن آن علاوه بر از دست رفتن درآمد حاصله، باعث بروز مسائل زیست محیطی و آسیب جدی به میکروارگانیسمهای مفید خاک خواهد شد.

وی رونق دامداری، عدم وابستگی به وارد کردن علوفه از سایر استانها و مراکز تولید و اشتغالزایی را از مزایای بسته بندی کردن کاه و کلش دانست وخواستار استفاده از این روش در سایر شهرستانهای گیلان شد.

مدیرجهاد کشاورزی رودبار ادامه داد: سالهاست که در شالیزارهای استان بعد از برداشت برنج، ساقه و برگ (کاه و کلش) آن سوزانده می شود که با آسیب جدی به محیط زیست همراه است در حالیکه می تواند غذای مناسبی برای دامها باشد.

وی یادآور شد: شالیزارهای شهرستان رودبار سه هزار و 375 هکتار وسعت دارد و از ساقه و برگ محصول برنج به عنوان علوفه دامی استفاده می شود که درآمدزایی مطلوبی را به همراه دارد.

کد مطلب 1172718

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