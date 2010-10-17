استفاده از ظرفیتهای اولیا برای ارتقا آموزش و پرورش ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد سجاد معین صبح یکشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ پیون اولیا و مربیان در سخنانی اظهار داشت: یکی از اهداف مهم نظام آموزشی پیون اولیا و مربیان در راستای اجرای برنامه های تربیتی و آموزشی است.

وی هدف اساسی نظام آموزش و پرورش را ارتقا سطح تعلیم و تربیت دانش آموزان به آینده سازان کشور دانست و گفت: آموزش و پرورش باید تلاش کند که فرزندانی را تربیت کند که مجهز به علم و معنویت باشند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد اولیا و مربیان را دو بال رشد و نمو دانش آموزان خواند و گفت: تعامل و هماهنگی میان این دو رکن موجب تحقق اهداف در حوزه آموزش و پرورش خواهد شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد نیز در این مراسم در سخنانی عنوان کرد: در حال حاضر 305 انجمن اولیا و مربیان در مدارس بروجرد در حال فعالیت است.

جمشید ابوالفتحی یادآور شد: به همت اولیا و مربیان دانش آموزان سال گذشته اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان در قالب مشارکتهای مردمی از سطح مدارس جمع آوری شده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر انجمنهای اولیا و مربیان شهرستان بروجرد رتبه اول را در زمینه فعالیت این انجمنها در سطح آموزش و پرورش استان در اختیار دارند.