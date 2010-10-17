وضعیت آزاد راه زنجان - تبریز نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا سغندلی قبل از ظهر یکشنبه در کمیسیون مدیریت سوانح و ایمنی جاده های استان زنجان با بیان اینکه با توجه به اختلاف نظر دو شرکت پیمانکار این آزاد راه، در بخش هایی از مسیر مشکلاتی وجود دارد افزود: و تاکنون بالغ بر 1.5میلیارد تومان اعتبار صرف اصلاح این موارد شده است، با این وجود تاکنون پیمانکاران آزاد راه مسئولیتی در این خصوص نپذیرفته اند.

وی تصریح کرد: طبق قرارداد، حداقل عمر آسفالت آزاد راه زنجان - تبریز 15 سال است، درحالی که طی شش سال گذشته چندین بار اقدام به اصلاح و بازسازی مسیر شده است، 15 درصد از سهم درآمد آزاد راه به اصلاح آن اختصاص می یابد اما این میزان اعتبار تکافوی نگهداری آن را نمی کند.

وی با بیان این که اقدامات انجام شده برای رفع نشست آزاد راه عملا مشکل را حل نمی کند، افزود: باید پیمانکاران به صورت اصولی نسبت به رفع نشست اقدام کنند.

سقندلی همچنین با اشاره به کاهش اعتبارات استان در بخش راه، یادآورشد: اعتبارات استانی از 32 میلیارد تومان در سال 85 به 19 میلیارد تومان در سال جاری کاهش پیدا کرده است که امیدواریم این نکته با توجه به نظر مساعد مسئولان استان مرتفع گردد.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان به تجهیز جاده های استان به دوربین cctv، تابلو vsl و اتاق مانیتورینگ اشاره کرد و افزود: تجهیز جاده ها عاملی در کاهش بروز تصادفات و تلفات خواهد بود.

در ادامه، فرمانده پلیس راه استان زنجان با اشاره به وضعیت مناسب استان در کاهش تلفات جاده ای، گفت: در بخش هایی همچون پل قره بلاغ به خاطر عرض کم جاده با مشکلاتی مواجه هستیم که امیدواریم با تعریض جاده این معضل برطرف گردد.

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی عمده تصادفات صورت گرفته را مربوط به خودروهای سواری عنوان نمود، و افزود: در 54 درصد از تصادفات صورت گرفته در جاده های استان، مقصر اصلی خودروهای سواری بوده اند.

وی عدم توجه به جلو و عدم توانایی راننده در کنترل اتومبیل را از عمده دلایل تصادفات رخ داده برشمرد و خاطرنشان کرد: براساس آمار بسیاری از تصادفات در ساعات پایان شب اتفاق می افتد.