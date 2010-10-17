انتخابات انجمن اولیا و مربیان هفته جاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان روز یکشنبه به مناسبت آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان گفت: توسعه مراکز ارائه تولیدات فرهنگی از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی با بیان اینکه والدین فرزندان خود را با اطمینان در اختیار آموزش و پرورش قرار داده‌اند تا رشد تربیتی آنان در مدرسه انجام شود تصریح کرد: 20 میلیون اولیا دانش آموزان می‌گویند که توجه به شان و منزلت معلمان در واقع توجه به شان و منزل دانش آموزان است و هرگونه خدمت رسانی به معلمان در واقع خدمت رسانی به فرزندان آنان تلقی می‌شود.

قائم مقام وزیر در انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش اذعان کرد: انتخابات انجمن اولیا و مربیان به منظور تعامل هرچه بهتر اولیا با مسوولان مدرسه هفته جاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

حشمتیان تاکید کرد: انجمن اولیا و مربیان همراه با مدیران و مسئولان مدارس در جهت رفع مشکلات آموزش و پرورش گام برخواهند داشت.

وی در پایان از تالیف و توزیع 230 عنوان کتاب تخصصی ویژه انجمن اولیا و مربیان خبرداد.



