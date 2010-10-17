نمایشگاه کتاب قلب تپنده فرهنگ و هنر این مرز وبوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در این پیام افزوده است: نمایشگاه کتاب در کشور ما یک پدیده فرخنده ومبارک است که در راستای اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سراسر کشور برپا می شود؛ نمایشگاه کتاب استانی یکی از نمودهای فرهنگ جاری انقلاب اسلامی و یکی از صدقات جاریه امام امت خمینی کبیر (ره) است که با هدف ترویج فرهنگ اسلامی در گوشه گوشه کشوراسلامی ما برپا می‌شود.

وی در ادامه این پیام عنوان کرد: نمایشگاه‌های کتاب استانی در کنار نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که همه ساله در ام القرای جهان اسلام برپا می شود گامهای بزرگی هستند که ما را در رسالت بزرگی که به دوش داریم یاری می‌رسانند.

دری گفت: این نمایشگاه‌ها که نمود حضور و ظهور فرهنگ اسلامی در همه نقاط کشور است می‌توانند بسترهای لازم برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری و علمی را فراهم کنند و زمینه برای مبارزه با جنگ نرم مورد نظرمقام معظم رهبری را آماده کنند.

وی نقش ناشران و تولید کنندگان منابع وکتابها را در این زمینه بسیارمهم دانست و گفت: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در دولت دهم و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری حمایت از برپایی نمایشگاه‌های کتاب استانی ودر کنار آن برگزاری نشستها ومجالس تخصصی حوزه فرهنگ و هنر و حمایت از فعالان فرهنگی استانها را در برنامه خود قرار داده و اولویت اصلی خود را حمایت از گسترش فرهنگ اسلامی در استانهای مختلف از طریق نشر کتاب و برپایی نمایشگاه‌های استانی قرار داده است.

دری در این پیام افزوده است: اهدای کتاب به کتابخانه‌های استانها، حمایت از ناشران و تولید کنندگان آثار مناسب در هر استان با انعقاد قراردادهایی که با ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی صورت می‌گیرد واز همه مهمتر حمایت از برپایی هر چه با شکوه‌تر نمایشگاه‌های کتاب استانی و حمایت از خریداران کتاب در هر استان از دیگر برنامه‌های معاونت امور فرهنگی است که با قوت وقدرت بیشتر دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: استان کهکیلویه و بویر احمد به عنوان یکی از استانهای دارای اولویت حمایت از سوی معاونت امور فرهنگی، از نظر سرانه فضای کتابخانه‌ای در کشور دارای رتبه بالایی است اما در زمینه سرانه مطالعه این مهم هنوز محقق نشده است. اگر چه تلاشهای صورت گرفته در این عرصه قابل تقدیر است اما هنوزکافی نیست.

دری در پایان پیام خود گفت: امید است برگزاری نمایشگاه کتاب که از مصادیق حضور فرهنگ و دانش در زندگی ماست مقدمه‌ای باشد برای عمل به رهنمودهای سازنده و انسان ساز و رشد دانایی در جامعه.

معاون فرهنگی همچنین به مناسبت برپایی نمایشگاه کتاب در استان زنجان در پیامی عنوان کرد: "کتاب باید وارد زندگی مردم شود". این کلام گهربار از سوی مقام معظم رهبری را که خود دغدغه فرهنگ وکتاب دارند از این رو در ابتدای پیام خود می‌آورم تا نشان دهم که کتاب و فرهنگ در مدیران ومسئولان کشور جایگاهی رفیع دارد و مدیران از صدر تا ذیل به این کلام گهربار اعتماد واطمینان کامل دارند.

وی افزود: کتاب در جامعه اسلامی ما که فرهنگ‌اش با کتاب آسمانی قرآن آغاز می‌شود جایگاهی دارد بس رفیع. ما هم به پیروی از ائمه معصومین، امام امت (ره) ومقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای به کتاب به عنوان محتوایی انسان ساز می‌نگریم و برا ی تحقق برنامه‌ها ومنویات رهبر معظم انقلاب در این زمینه برنامه ریزی می‌کنیم.

دری ادامه داد: به باور مدیران فرهنگی در دولت دهم ضرورت تحولی شگرف در عرصه کتاب و کتابخوانی با تکیه بر ارزشهای دینی و ملی وبا استناد به منویات مقام معظم رهبری از اساسی‌ترین برنامه‌هاست وبرنامه‌ریزی برای تحقق این امر در میان مدیران فرهنگی باید اولویت اصلی داشته باشد.

وی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی با تکیه بر فرهنگ انسان ساز اسلام دربرابر نظام ظالمانه واستکباری شاهنشاهی به پیروزی رسید ومهمترین هدف آن تحقق فرهنگ ناب اسلامی در جامعه در پرتو منویات مقام عظمای ولایت بود.

معاون فرهنگی افزود: در این راستا کتاب و نمایشگاه کتاب بیشترین نقش را دارند ونمایشگاه‌های کتاب استانی به دلیل حضور ناشران سراسر کشور و ارائه تازه‌ترین کتابها از نویسندگان و تولید کنندگان مختلف تاثیر به سزایی در تحقق این هدف دارند.

دری یادآور شد: معاونت امور فرهنگی در دولت دهم با تکیه بر همین داشته‌ها وبا تاکید برمنویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برنامه‌های زیادی در جهت گسترش فرهنگ اسلامی در حوزه کتاب و کتابخوانی دارد وحمایت از گسترش و توسعه نمایشگا ه‌های کتاب استانی از جمله این برنامه هاست.

در این پیام همچنین آمده است: به باور ما برپایی نمایشگا‌ه‌های کتاب به عنوان یکی از نمودهای حضور فرهنگ اسلامی در اقصی نقاط کشور می‌تواند بسترهای لازم را برای مبارزه با جنگ نرم که دشمنان قسم خورده ایران اسلامی علیه ما به راه انداخته‌اند فراهم کند ودر این راستا نقش ناشران ونویسندگان ومحققان بسیار مهم و تاثیر گذار است.

دری در پایان پیام خود عنوان کرد: از همه متصدیان و تلاشگران وشرکت کنندگان در این نمایشگاه صمیمانه قدردانی می‌کنم و از آنان می‌خواهم که این فرصت را به یک‌ مقدمه مفید و با ارزش تبدیل کنند. توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.

