شهرستان خدابنده کتابخانه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی طهماسبی ظهر یکشنبه در جلسه فرهنگ عمومی شهرستان خدابنده، افزود: ایجاد کتابخانه عمومی در شهر قیدار برای رفع نیازهای علمی، فرهنگی، پژوهشی و کمک آموزشی جوانان بویژه فرزندان خانواده های بی بضاعت و نیازمند یک نیاز است.

وی، شناسایی چهره های قرآنی و خادمین کتاب و تشکیل بانک اطلاعاتی این دو قشر در شهرستان خدابنده را مورد تاکید قرارداد.

همچنین فرماندار شهرستان خدابنده به واگذاری دوهزار و 400 مترمربع زمین برای احداث کتابخانه مرکزی این شهرستان اشاره کرد و گفت: عملیات اجرای این طرح هفته کتاب آغاز خواهد شد.

نورالدین رفیعی از نهادهای فرهنگی شهرستان خدابنده خواست در پیگیری و جذب اعتبارات فرهنگی سهم این شهرستان احساس مسوولیت بیشتری کنند و با اهتمام لازم از حق و حقوق شهرستان دفاع کنند.

وی، با بیان اینکه یکی از شاخص های انتخاب شهرستان خدابنده بعنوان شهر نمونه اسلامی از سوی ستاد احیای امر به معروف تعامل و همت دستگاههای اجرایی است افزود: مدیران باید برای توسعه و پیشرفت شهرستان در بخش های مختلف با برنامه ریزی اساسی و انجام کارهای مدون اهتمام جدی داشته باشند.