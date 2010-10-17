هدایتی در تمرین استیل آذین حضور یافت/ برنامه ویژه برای بازیکنان مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی مالک و رئیس مجمع باشگاه استیل آذین که به صورت هفتگی سر تمرینات یا در اردوهای این تیم حاضر می‌شود، ضمن گفتگو با بازیکنان، مشکلات و پیشنهادهای آنها را برای بهبود شرایط تیم جویا می‌شود،

به همین منظور هدایتی روز شنبه به محل تمرین سرخپوشان رفت و پشت درهای بسته در نشستی صمیمانه با بازیکنان به گفتگو پرداخت و به درد دل بازیکنان استیل آذین گوش فرا داد.

از سوی دیگر مسئولان و کادر فنی استیل آذین که برنامه های ویژه ای برای جام حذفی دارند، از کادر پزشکی این تیم خواسته اند با در نظر گرفتن تمرینات مناسب چهار بازیکن اصلی این تیم را برای دیدار روز چهارشنبه این تیم در مسابقات جام حذفی آماده کنند.

کادر پزشکی استیل آذین قصد دارد با برنامه های ویژه هر چه سریعتر علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، مهرزاد معدنچی و میلاد زنیدپور را آماده بازی کرده تا آنها در نخستین دیدار استیل آذین در جام حذفی برابر تیم عمران کیش به میدان بروند.

همچنین کاروان تیم فوتبال استیل آذین برای بازی مقابل عمران کیش در چارچوب رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 18 روز سه‌‍شنبه عازم کیش می‌شود تا روز چهارشنبه در مقابل تیم عمران این جزیره قرار گیرد.