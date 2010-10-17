به گزار ش خبرنگار مهر، فریدون معینی در پایان نشست کمیته تیم‌های ملی در پاسخ به سئوال خبرنگاران که وضعیت علی دوستی در تیم جوانان چه می شود گفت: ما با ایشان مشکلی نداریم و دوستی به کارش در تیم جوانان ادامه می دهد. ایشان در این سالها تیم ها و بازیکنان خوبی را تربیت و آماده کرده است و چنین بحثی اصلا در کمیته فنی مطرح نیست.

وی با بیان اینکه در نشست روز یکشنبه کمیته تیم های ملی در خصوص تیم های جوانان و امید بحث شد افزود: در این نشست علل ناکامی تیم جوانان بررسی اما به نتیجه نهایی نرسیدیم و تنها صحبت‌های کادر فنی را گوش دادیم و در جلسه بعدی در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

معینی همچنین در خصوص تیم امید اظهار داشت: قرار شد در خصوص استفاده از بازیکنان تیم سپاهان در مسابقات گوانگجو با باشگاه سپاهان تعامل صورت گیرد زیرا ما از لحاظ اعلام اسامی نفرات جدید با مشکلاتی مواجهیم. همچنین قرار است در محل نزدیک هتل فیزیوتراپ، ماساژور و ... هم برای این تیم در نظر گرفته شود تا امکانات آنها کامل شود.

رئیس کمیته تیم های ملی و کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با بیان این خبر که یک آنالیزور به تیم نوجوانان در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا اضافه می شود تاکید کرد: آنالیزور در چنین مسابقاتی نقش مهمی را ایفا کرده و می تواند کمک بزرگی برای سرمربی تیم ملی باشد.

وی اضافه کرد: چند مورد دلیل ناکامی تیم جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا بود؛ اول سن بازیکنان که کمتر از تیم های دیگر بود . مشکل آشپز در این مسابقات احساس شد و غذاها مورد طبع بازیکنان نبود که این مسئله تاثیر منفی در عملکرد آنها داشت البته این مسائل پیش بینی شده بود و معمولا در مسابقات بین المللی غذاهای لازم برای تیم ها تدارک دیده می شود اما به نظر می رسید در چین بو و طعم غذاها ناراحت کننده بود و اشتهای بازیکنان را کم کرده بود.

خبرنگاری پرسید به نظر می رسید پاداشهای در نظر گرفته شدن برای بازیکنان مناسب نبود و این مسئله انگیزه بازیکنان را کاهش داده بود. رئیس کمیته تیم های ملی و کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت: مطرح کردن این گونه مسائل درست نیست زیرا پوشیدن پیراهن تیم ملی و حضور در مسابقات مطرحی چون بازیکنان آسیا انگیزه بالایی برای بازیکنان دارد.

وی در خصوص مشکلاتی که برای تیم جوانان برای برگزاری تمریناتشان در چین رخ داد تاکید کرد: برنامه ها از قبل مشخص بود و مشکلات زمین تمرین اتفاقی بود که توسط میزبان رخ داد.

رئیس کمیته تیم های ملی و کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه سرپرست تیم جوانان وظایف خود را به نحو احسن انجام نداد تاکید کرد: اینها مسائلی نیست که بخواهیم در خصوص آن صحبت کنیم انتخاب سرپرست به فدراسیون بر می گردد و فدراسیون تاکید دارد کسانی را انتخاب کند که کمترین مشکلات را بوجود آورد.

وی حضور قلعه نویی در این نشست را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: وقتی مربیان از نزدیک با همدیگر در این نشست ها صحبت می کنند مشکلات آینده به حداقل می رسد. در این نشست ها جای انتقاد است و همه انتقادهایی که صورت می گیرد در اکثر مواقع به تغییر برنامه از جهت مثبت ختم می شود.

معینی در خصوص فشردگی بیش از حد مسابقات فوتبال در ایران اظهار داشت: این مشکلی است که بین فیفا ، ای اف سی و فرهنگ فوتبال کشورمان وجود دارد. متاسفانه باید ای اف سی برنامه هایش را تغییر دهد و بیشتر خودش را با فیفا تطبیق دهد البته در حال حاضر کره و ژاپن مسابقات خود را متفاوت از کشورهای دیگر برگزار می کنند که این زمانهای متفاوت برای ما مشکل ایجاد می کند.

وی در پایان در خصوص اضافه کردن یک نفر از کمیته بانوان به کمیته فنی فدراسیون گفت: خانمها در این مدت رشد خوبی داشتند و باید فعالیتشان را ادامه بدهند تا بتوانند در آینده نزدیک یک عضو در این کمیته داشته باشیم.