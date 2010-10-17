  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۴

ارتباط میان ایده‌پردازان سرمایه‌گذاران در کشور نهادینه نشده است

اصفهان - خبرگزاری مهر:‌ دبیر جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی گفت: در حال حاضر در ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذار و کار آفرین مشکلات زیادی وجود دارد و باید برای گسترش این امر سرمایه‌گذران با صاحبان ایده‌ها ارتباط قوی برقرار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سروش علیمرادی ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفتمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی برگزار شد افزود: این جشنواره زمینه آشنایی میان سرمایه‌گذاران با صاحبان ایده را فراهم ‌خواهد کرد و همچون واسطه برقراری و آشنایی آنان هستیم.

وی ادامه داد: در جشنواره ششم 201 طرح در زمینه کسب و کار و 123 طرح در زمینه فن‌آفرینی به جشنواره ارسال شد و24 عقد قرارداد بررسی و سه قراداد قطعی در زمان برگزاری جشنواره منعقد شد.

علیمرادی همچنین یادآور شد: رشد و گسترش فرهنگ ایده‌پردازی و ایجاد بانک ایده، ترویج توسعه فرهنگ فن‌آفرینی،توسعه خلاقیت و نو آوری، ایجاد فضای تعامل و همکاری میان فعالان عرصه‌های مختلف فن‌آفرینی از جمله اهداف بر گزاری جشنواره شیخ بهایی در سال‌های گذشته بوده است.

وی همچنین به ایجاد منطقه فن‌آفرینی در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این امر بر اساس مصوبه هیئت دولت مبنی بر ایجاد منطقه ویژه فن‌آفرینی کشور در اصفهان است و به زودی این امر محقق خواهد شد.

دبیر جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی خاطرنشان کرد: تولید محصول، تجاری سازی و سهام بخش خصوصی حداقل به میزان 51 درصد از شرایط حضور شرکت‌های فن‌آفرینی در جشنواره شیخ بهایی است.

کد مطلب 1172741

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها