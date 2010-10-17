به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سروش علیمرادی ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفتمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی برگزار شد افزود: این جشنواره زمینه آشنایی میان سرمایهگذاران با صاحبان ایده را فراهم خواهد کرد و همچون واسطه برقراری و آشنایی آنان هستیم.
وی ادامه داد: در جشنواره ششم 201 طرح در زمینه کسب و کار و 123 طرح در زمینه فنآفرینی به جشنواره ارسال شد و24 عقد قرارداد بررسی و سه قراداد قطعی در زمان برگزاری جشنواره منعقد شد.
علیمرادی همچنین یادآور شد: رشد و گسترش فرهنگ ایدهپردازی و ایجاد بانک ایده، ترویج توسعه فرهنگ فنآفرینی،توسعه خلاقیت و نو آوری، ایجاد فضای تعامل و همکاری میان فعالان عرصههای مختلف فنآفرینی از جمله اهداف بر گزاری جشنواره شیخ بهایی در سالهای گذشته بوده است.
وی همچنین به ایجاد منطقه فنآفرینی در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این امر بر اساس مصوبه هیئت دولت مبنی بر ایجاد منطقه ویژه فنآفرینی کشور در اصفهان است و به زودی این امر محقق خواهد شد.
دبیر جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی خاطرنشان کرد: تولید محصول، تجاری سازی و سهام بخش خصوصی حداقل به میزان 51 درصد از شرایط حضور شرکتهای فنآفرینی در جشنواره شیخ بهایی است.
نظر شما