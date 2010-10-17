سرپرست حوزه هنری استان البرز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالحمید قره‌داغی طی حکمی به عنوان سرپرست حوزه هنری استان البرز منصوب شد.

در این حکم آمده است: امید است با تاییدات الهی و بهره‌گیری از معارف اسلام و یافته‌های علمی مرتبط با مسئولیتها و با جلب همکاری هنرمندان متعهد در تحقق رسالتهای محوری حوزه هنری یعنی شناسایی، جذب و پرورش نسل تازه‌ای از هنرمندان متعهد و خلق آثار نمونه از هنر دینی بتوانید فضای تازه‌ای از فرهنگ اسلامی را در استان البرز به‌وجود آورید.

قره‌داغی که پیش از این در سمت مدیر حوزه هنری مرکز کرج فعالیت داشت در خصوص رسالتها و فعالیتهای حوزه هنری استان البرز گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری، حوزه هنری باید رسالت خود را "کاشت و داشت عوامل تعیین کننده در تولید آثار فاخر هنری بداند".

وی افزود: تحقق این رسالت نیازمند ایجاد محیط مساعد جهت رشد و پرورش استعدادهای هنری، شناسایی آگاهانه مربیان، اساتید، هنرمندان پیشکسوت برای حضور در جمع استعدادهای جوان و ظرفیتسازی در امکانات فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز، برای آموزش، تولید و عرصه آثار هنری است.

علاقمندان جهت آشنایی با فعالیتهای این مرکز و عضویت در کانون هنرمندان می‌توانند به پایگاه اینترنتی WWW.artalborz.ir مراجعه کنند.

