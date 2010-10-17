همایش پژوهشی فرهنگ و هنر رضوی در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در این همایش گفت: دومین همایش پژوهشی فرهنگ و هنر رضوی با رویکرد هنر هفتم در حالی در این استان برگزار شد که تاثیر پذیری آن از حضور پر برکت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت بیش از گذشته بر مشتاقان حضرت روشن شده است.

محمد مطهری فر با بیان این که فرهنگ رضوی و ولایی در جامعه با فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ادغام شده و هویت ساز و هویت بخش مردم بوده است، افزود : بر این اساس مبانی فکری و هنری نیز دارای هویتی اسلامی خواهد بود که در تمام ابعاد زندگی نمود پیدا می کند.

وی اظهارداشت: هر چند پیامدهای فرهنگی این حضور معنوی قابل شمارش نمی باشد و گواه آن حضور مشتاقانی است که هر سال در جشنواره های مختلف رضوی شرکت می کنند، اما جشنواره هایی از جنس پژوهش و تدبیر و تدبر در فرهنگ رضوی، از غنای علمی و فرهنگ خاصی برخوردارند.

مطهری فر با اشاره به این که فرهنگ رضوی تنها متعلق به طیف و محدوده ی جغرافیایی خاصی نیست خاطرنشان کرد: جشنواره امام رضا (ع) اگر با همین روند فزاینده و گسترده ادامه پیدا کند می تواند این فرهنگ را به تمام جهان اسلام و حتی فراتر از آن به تمام جهانیان معرفی نماید .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی یادآورشد: وقتی گستره ی جشنواره به سایر کشورهای جهان اسلام کشیده می شود و فراتر از مرزها پیش می رود این خود نشان از علاقه مندی سایر کشورها به آموختن فرهنگ رضوی است.

وی تاریخ پرماجرای زندگی و سیرت حضرت ثامن الحجج (ع)، تاثیر ورود ایشان به خاک ایران و به تبع آن خدمات فرهنگی آن حضرت به ایرانیان را، دریای بیکرانی از معارف و اندیشه خواند و گفت: بی شک تدبیر و تعمل در این دریای بیکران، در کنار دانش، عشق و علاقه به خاندان پیامبر و سلاله پاک ایشان را می طلبد.

محمدمطهری فر جشنواره امام رضا (ع) را یکی از بزرگ ترین رویدادهای دینی کشور دانست و ادامه داد : این جشنواره طی هشت دوره برگزاری توانسته جایگاه خود را در بین هنرمندان ،شعرا و پژوهشگران برجسته کشور پیدا کند. وی اظهار داشت : در جشنواره امام رضا (ع) شاهد خلق آثاری فاخر برگرفته از تاثیرات سیره ،شخصیت و معارف امام رضا (ع) بوده ایم که گویای اشاعه و تبیین فرهنگ غنی رضوی است .

وی در پایان بازنمایی سیره و فرهنگ رضوی در سینما ،نقش فرهنگ رضوی در رشد و شکوفایی هنر هفتم ، بررسی نقش فرهنگ رضوی در ارتقا سینمای دینی ،تاثیر فرهنگ رضوی بر فیلمنامه نویسی و تاثیر فرهنگ رضوی بر تعالی هنرمندان عرصه سینما را از محورهای موضوعی این همایش دانست .

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این همایش بیان داشت : یکی از عرصه هایی مهمی که در دوران اخیری که مادر آن زندگی می کنیم و از تاثیرگذاری بالایی برخور دار است عرصه سینماست پس با پرداخت علمی و دقیق از این عرصه تاثیرگذار می توانیم در انتقال علم ومفاهیم دینی نهایت استفاده را ببریم.

محمد ابراهیم افشاری افزود: اگر هنر هفتم بخواهد لحظات زندگی ائمه اطهار را به تصویر بکشد تاثیرات آن از مرزهای ایران بالاتر رفته و تاثیر جهانی به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه امام رضا (ع) در اندیشه ایرا نیان، نوشتن و خلق اثر در خصوص امام رضا (ع) را بسیار دشوار دانست و اظهارداشت: تولید یک اثر ماندگار انسان هایی را میخواهد که دارای روح و فهم بالایی باشند تا بتوانند اثری را در خور شان و منزلت آن حضرت تولید نمایند .

افشاری بیان داشت: بدون شک اعتقادات و باورهای یک کارگردان به همراه پشتوانه عمیق مطالعاتی وی منجر به تولید آثاری فاخر و تاثیرگذار خواهد شد چرا که انسان امروز در دنیای پرتلاطمی قرار دارد پس خلق یک اثر فاخر از ائمه اطهار در قالب هنر هفتم می تواند تسکین دهنده او باشد.

در ادامه این همایش کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی هنر هفتم با دو محور بررسی منابع الکترونیکی فارسی و انگلیسی درحوزه هنر هفتم و ارزیابی تولیدات علمی سینمایی دینی از نظر کمی توسط حسین کازهی یکی از مدرسین دانشگاه ارائه شد.

در پایان پس از قرائت بیانیه هیات داوران نفرات برتر به شرح زیر اعلام شدند:

امان اله شفایی و صالحه شریفی از استان قم به خاطر ارائه مقاله تاثیر فرهنگ رضوی بر فیلمنامه ‌نویسی و فیلمنامه ‌نویس ، رتبه اول را کسب کرد.

دکتر علیزاده بیرجندی از استان خراسان جنوبی و دکتر الهام ملک زاده از استان تهران به خاطر ارائه مقاله : تعامل دین و هنر هفتم: راهکاری برای مقابله با کارکردهای اقتدارگرایانه ی سینمای غرب ، رتبه دوم را کسب نمود.

فرشته صالحی پور از استان خراسان جنوبی به خاطر ارائه مقاله: بررسی نقش فرهنگ رضوی در ارتقاء سینمای دینی، رتبه سوم را کسب نمود.

مریم بهبودی کاخکی از استان خراسان رضوی به خاطر ارائه مقاله: ابعاد تبیین نشده فرهنگ و هنر رضوی در هنر هفتم، رتبه چهارم را کسب کرد.