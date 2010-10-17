هر خانه در قم ستاد استقبال از رهبری شده است / شور و شوق در جوانان

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسن ذاکری قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا کنون 14ستاد استقبال مردمی در 14 نقطه شهر ایجاد شده است ابراز داشت: حضور و استقبال مردم بسیار فراتر از حد انتظار بوده است و همچنین جوانان در این ستادها نقش بسیار فعالی دارند.
وی با تأکید بر اینکه شور و شوق حضور رهبر انقلاب در تمام مردم شهر موج میزند بیان کرد: در کنار ستادهای رسمی، ستادهای خودجوش مردمی نیز شکل گرفته است که تعداد آنان بیشمار است و با توجه به شور و اشتیاق مردم میتوان گفت که هرخانه در قم به عنوان یک ستاد استقبال از مقام رهبری شده است.
مسیر ورود از سحرگاه عطرافشانی میشود
سخنگوی ستاد استقبال مردمی به تهیه طوماری با عنوان طومار میثاق با ولایت تا شهادت خبر داد و بیان کرد: این طومار از روز اول سفر در سطح شهر نصب میشود و مردم با امضاء آن با ولایت میثاق میبندند که تا پای جان در راه اهداف انقلاب و ولایت ایستادگی کنند.
وی در ادامه بیان کرد: در سحرگاه روز استقبال از مقام معظم رهبری که 27 مهرماه خواهد بود مسیر استقبال که از کمربندی تا خیابان 19دی است توسط طلاب، دانشجویان و جوانان غبارروبی و عطرافشانی میشود.
ذاکری افزود: جزوهای با عنوان خورشید خوبان که شامل بیانات امام راحل پیرامون مقام معظم رهبری است نیز تهیه شده که در روز استقبال در بین مردم توزیع میشود و پس از آن مسابقهای از کتاب فوق برگزار شده و به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا میشود.
وی در ادامه ابراز داشت: نمایندگانی از مقام معظم رهبری به بخشهای مختلف استان سفر میکنند اما با وجود این تدابیری اندیشیده شده تا مردم بخشها نیز بتوانند در روز استقبال از مقام معظم رهبری در قم حضور داشته باشند.
ذاکری در ادامه بیان کرد: سفر ایشان به قم یکی از پرکارترین سفرها خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: سخنگوی ستاد استقبال مردمی از رهبر معظم انقلاب در قم از شور و شوق دیدار با رهبری در بین جوانان قمی خبر داد و گفت هرخانه در قم یک ستاد استقبال شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسن ذاکری قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا کنون 14ستاد استقبال مردمی در 14 نقطه شهر ایجاد شده است ابراز داشت: حضور و استقبال مردم بسیار فراتر از حد انتظار بوده است و همچنین جوانان در این ستادها نقش بسیار فعالی دارند.
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