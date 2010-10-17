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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

تیم ملی بسکتبال فردا عازم ترکیه می‌شود / صربستان مقصد بعدی ملی‌پوشان

تیم ملی بسکتبال فردا عازم ترکیه می‌شود / صربستان مقصد بعدی ملی‌پوشان

تیم ملی بسکتبال به منظور برپایی اردو و برگزاری دیدارهای تدارکاتی جهت آماده‌سازی برای حضور در بازی‎های آسیایی روز دوشنبه عازم ترکیه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان بسکتبال کشورمان حدود یک هفته در استانبول خواهند بود و طی این مدت سه یا چهار دیدار تدارکاتی با تیم‎های برتر این کشور برگزار می‎کنند.

شاگردان وسلین ماتیچ که برای حضور در بازی‌های آسیایی آماده می‌شوند بلافاصله پس از اتمام دیدارهای تدارکاتی خود در ترکیه، عازم صربستان می‌شوند. برای حضور در صربستان هم پیش بینی چند دیدار دوستانه شده است.

تیم ملی بسکتبال پس از پایان اردوی آماده سازی در صربستان به تهران باز می‌گردد تا برای سفر به گوانگجو و شرکت در بازی‌های آسیایی آماده شود.

شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی از 21 آبان ماه آغاز می شود و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1172748

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