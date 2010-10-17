به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان بسکتبال کشورمان حدود یک هفته در استانبول خواهند بود و طی این مدت سه یا چهار دیدار تدارکاتی با تیم‎های برتر این کشور برگزار می‎کنند.

شاگردان وسلین ماتیچ که برای حضور در بازی‌های آسیایی آماده می‌شوند بلافاصله پس از اتمام دیدارهای تدارکاتی خود در ترکیه، عازم صربستان می‌شوند. برای حضور در صربستان هم پیش بینی چند دیدار دوستانه شده است.

تیم ملی بسکتبال پس از پایان اردوی آماده سازی در صربستان به تهران باز می‌گردد تا برای سفر به گوانگجو و شرکت در بازی‌های آسیایی آماده شود.

شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی از 21 آبان ماه آغاز می شود و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.