لهستان خواستار افزایش مبدلات اقتصادی با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی معاون اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که بنا به دعوت همتای خود به لهستان سفر کرده است در دیدار با کولتز معاون وزیر اقتصاد این کشور با اشاره به وجود زمینه های فراوان همکاری های اقتصادی، تجاری، میزان فعلی مبادلات تجاری سالیانه بین ایران و لهستان را منطبق با ظرفیت های دو کشور ندانست و ابراز امیدواری کرد که این میزان به 500 میلیون دلار افزایش یابد.

معاون اروپای وزارت خارجه در ادامه با اشاره به سفرهای اخیر مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست ایران به لهستان، از سهم موثر کرولتز در ثمر بخش بودن این سفرها سپاسگزاری کرد.

وی همچنین به یادداشت تفاهم های همکاری که میان دو کشور مبادله شده اشاره و آمادگی ایران را برای امضای موافقتنامه همکاری های اقتصادی به محض ارائه آن از سوی طرف لهستانی اعلام کرد.

کولتز معاون وزیر اقتصاد لهستان نیز با ابراز خرسندی از همکاری شرکت های لهستانی با شرکای ایرانی، حجم مبادلات تجاری میان دو کشور را نسبت به ظرفیت های موجود دور از واقعیت توصیف کرد و خواستار افزایش آن شد.

معاون وزیر اقتصاد لهستان در ارتباط با موافقتنامه همکاری های اقتصادی، ضمن استقبال ازنهایی شدن آن پیشنهاد داد تا در یک نقطه زمانی مشخص این امر تحقق یابد.