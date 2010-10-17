احداث کمربند سبز پایتخت به مساحت 2 هزار هکتار در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مختاری صبح یکشنبه درجمع خبرنگاران در نشستی که به مناسبت برگزاری نمایشگاه گل و گیاه که از 3 تا 7 آبان ماه در نمایشگاه گل و گیاه بوستان گفتگو برگزار می شود در خصوص ترافیک سنگین بزرگراه چمران که همزمان با برگزاری نمایشگاه ایجاد می شود افزود: در این زمینه هماهنگی‌هایی لازم با راهنمایی و رانندگی به عمل آمده ضمن اینکه ایستگاه 7 مترو از محدوده نمایشگاه عبور می کند که موجب کاهش حجم زیادی از بار ترافیکی خواهد شد و علاوه بر آن پارکینگ چهارطبقه ای نیز در محوطه فعلی نمایشگاه به زودی ایجاد می شود.

وی همچنین در ادامه از عرضه مستقیم گل و گیاه توسط تولیدکنندگان در این نمایشگاه خبرداد که موجب ارزان تر شدن قیمت گلها می شود.



وی یادآور شد: نقش مدیریتی شهری در زمینه ارتقاء صادرات گل و گیاه می تواند تاثیر گذار باشد، چرا که در این زمینه شهرداری تهران با فرهنگ سازی مطلوب و برگزاری نمایشگاه گل به طور فصلی به این امر کمک شایانی می کند.

حمایتهای دولت در بحث صادرات گل و گیاه ضروری است

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران دامه داد: بیش از 6 تا هفت هزار تولید کننده گل و گیاه در کشور وجود دارد که می توان از آنها در راه صادرات گل و گیاه حمایتهای لازم را به عمل آورد.

مختاری اضافه کرد: در این امر خطیر باید وزارت جهاد کشاورزی حمایتهای لازم را انجام دهد و همچنین گمرگ نیز با ترخیص به موقع گلها، زمینه صادرات را به نحو مناسب فراهم کند و به طور کل نقش و حمایت دولت در بحث صادرات گل و گیاه بسیار حائز اهمیت است.

صادرات گل و گیاه می تواند جایگزین صادرات نفت شود

مختاری با اشاره به چهار فصل بودن ایران و داشتن خاک مناسب برای رشد گلهای متنوع تاکید کرد: چنانچه صنعت گل و گیاه رشد خوبی داشته باشد و از حمایتهای قابل قبولی برخوردار شود می تواند جایگزین مناسبی برای صادرات نفت باشد.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در صادرات گل و گیاه به کشورهای اروپایی عدم وجود و ناکافی بودن بسته های استادارد برای نگهداری گل و گیاه بوده و همچنین بحث حمل و نقل و وجود 95 درصدی گلخانه های سنتی عاملی دیگر در این زمینه است.

وی در بخش دیگر سخنانش به توسعه فضای سبز شهر تهران اشاره کرد و گفت: فاز یک کمربند سبز پیرامون شهر تهران به مساحت 32 هزار هکتار اجرا شده و هم اکنون کلیات فاز دو آن به مساحت 50 هزار هکتار در کمیسیون زیر بنایی صنعت هیئت دولت به تصویب رسیده و به سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران به عنوان مجری ابلاغ شده است.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران افزود: ما نیز این کلیات را به طور جد در دستور کار خود قرار داده ایم و برای استفاده از کمربند سبز از اراضی ملی بلا معارض باید استفاده کنیم.

سالانه 2 تا 3 هزار هکتار از زمینهای بدون معارض به کمربند سبز شهر تهران تبدیل می شوند

مختاری با بیان اینکه نقشه اراضی و زمینهای بلامعارض از سوی سازمان جنگل ها و مراتع باید به سازمان پارک ها و فضای سبز ابلاغ می شده که تا کنون صورت نگرفته است، عنوان کرد: سازمان پارک ها از بهره برداری زمین های بلامعارض غافل نیست و سالانه دو تا سه هزار هکتار از اراضی اطراف شهر تهران را در قالب طرح کمرببند سبز پیرامون شهر در دستور کار خود قرار داده و هم اکنون نیز در حال انجام اقدامات لازم در این زمینه هستیم.

وی با اعلام این خبر که در سال جاری دو هزار هکتار از زمین های بلامعارض برای کمربند سبز پیرامون شهر تهران در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اولیه آن از قبیل جاده سازی و انتخاب گونه های گیاهی طراحی شده، افزود: از 15 اسفند ماه نیز این گونه های گیاهی به بهره برداری می رسند.

پارکهای جنگلی شهر تهران در امنیت کامل قرار دارند

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران درخصوص بحث امنیت پارک های جنگلی نیز اظهار کرد: به جرات می توانم ادعا کنم که در حال حاضر هیچ یک ازپارکهای جنگلی شهر تهران با مشکل امنیتی مواجه نبوده و در نمامی پارک ها نیروی انتظامی، پلیس پارک و گشت های موتور سوار مستقر هستند.

مختاری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بحث ایمنی و استاندارد بودن زمین بازی کودکان در پارک ها عنوان کرد: بیش از 80 درصد از زمین های بازی پارک های شهر تهران برای کودکان، کف پوش و استادارد شده و به طور کل حدود 900 زمین باری کودکان ایمن سازی شده است.

وی در ادامه به بحث مناسب سازی پارک ها برای معلولین و جانبازان اشاره کرد و گفت: هم اکنون یک فرد معلول می تواند از قسمت شمال پارک گفت و گو به تنهایی به قسمت جنوب آن رود و باید تمامی پارک های شهر تهران اینگونه باشد، که در این راستا در حال مناسب سازی پارک های شهر تهران هستیم.

مناسب سازی و ایمن سازی 1600 پارک در حال بهره برداری در شهر تهران

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران تاکید کرد: در نظر داریم برای هزار و 600 پارکی که در تهران در حال بهره برداری است اقدامات مناسب سازی و ایمنی زمین بازی کودکان را به نحو احسن به اجرا در آوریم.

مختاری در ادامه به ایجاد ستادی برای آموزش کاشت گل و گیاه به شهروندان اشاره کرد و گفت: قرار است ستادی آموزشی در تمامی پارکهای محله های مناطق مختلف شهرتهران برای آموزش کاشت گل و گیاه به شهروندان راه اندازی شود.