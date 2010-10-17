به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا ناظمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این شجره نامه توسط دائرهالمعارف بقاع متبرکه کشور که زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه اداره میشود تدوین شده است.
وی تصریح کرد: این شجره نامه به صورت کارت پستال طراحی شده که همزمان با ورود پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به قم در میان مردم توزیع خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم بیان داشت: جد مطهر مقام معظم رهبری، امام سجاد(ع) بودند که امامزاده عبدالله(ع) مدفون در بلوار کشاورز قم نیز عموی نسبی ایشان هستند.
حجتالاسلام ناظمی بیان داشت: همچنین امامزاده سید معصوم(ع) نیز که در منطقه نیروگاه قم مدفون هستند به عنوان پسر عموی نسبی مقام معظم رهبری به شمار میآیند.
وی اظهار داشت: همچنین شجره نامه امام خمینی(ره) نیز طراحی شده که جد ایشان امام موسی کاظم(ع) است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در ادامه به سفر مقام معظم رهبری به قم اشاره کرد و ادامه داد: حضور ایشان برای قم برکات بسیاری را به همراه دارد و موجب توسعه و عمران قم خواهد شد.
ناظمی افزود: همچنین باید حوزههای علمیه نیز از برکت حضور ایشان نهایت استفاده را ببرند و تحولی را که مد نظر ایشان است در حوزهها ایجاد کنند.
وی ادامه داد: ما بیصبرانه منتظر حضور ایشان در استان هستیم و مردم نیز روز سه شنبه با حضور خود استقبالی تاریخی را از ایشان انجام خواهند داد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از انتشار شجره نامه مقام معظم رهبری و امام خمینی(ره) همزمان با ورود رهبر معظم انقلاب به استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا ناظمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این شجره نامه توسط دائرهالمعارف بقاع متبرکه کشور که زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه اداره میشود تدوین شده است.
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