نظارت 400 ناظر بر ذبح شرعی کشتارگاه های کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام محمد باقر لیاقتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در بیرجند، با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای شرقی از ناظران شرعی کشور ایران استفاده می کنند، افزود: هم اکنون در بیش از 50 کشور ناظر از ایران بر ذبح شرعی نظارت دارند.

وی اضافه کرد: بعد از به وجود آمدن کشتارگاه صنعتی در سال 87 در کشور مجلس بحث نظارت شرعی بر ذبح را مصوب کرده و در سال 88 این دستورالعمل تصویب و ابلاغ شد و مسئولیت اجرای این طرح بر عهده وزارت کشاورزی قرار گرفته است.

حجت الاسلام لیاقتی با بیان اینکه در حال حاضر 700 کشتارگاه اعم از صنعتی، نیمه صنعتی و تمام صنعتی در سطح کشور فعال است، اظهار داشت: در تمامی کشتارگاه های داخلی و خارجی مسائل بهداشت و همچنین ذبح شرعی به بهترین نحو صورت می گیرد.

وی امنیت غذایی و ذبح شرعی را دو وظیفه مهم سازمان دامپزشکی عنوان کرد و بیان داشت: این نهاد در کشور نقش بسزایی در ارائه و عرضه غذای پاک، حلال و بهداشتی بر عهده دارد.

حجت الاسلام لیاقتی در خصوص مشکلات نظارت شرعی، تصریح کرد: بیشترین مشکلاتی که در بحث نظارت وجود دارد متعلق به کشتارگاه های صنعتی بوده چرا که کشتارشان به صورت مقطعی است بنابراین نظارت کامل و جامعی نمی تواند صورت بگیرد.

وی ادامه داد: تمامی ناظرین کشتارگاه ها موظف به شرکت در دوره های آموزشی دو روزه هستند، چرا که در این دوره آموزشی با مسائل تئوری و عملی ذبح شرعی آشنا می شوند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه بیشترین واردات فراورده های گوشتی از کشور برزیل است، یادآور شد: از سال گذشته نماینده ولی فقیه در این کشور استقرار یافته است.