سرپرستار اورژانس بیمارستان خرم آباد مورد سوءقصد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، منوچهر نصیری سرپرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد امروز حوالی 9 صبح توسط شخصی مسلح به سلاح سرد مورد سوء قصد قرار گرفت و دچار آسیب جدی شدد.

در این اقدام خشونت آمیز فرد ضارب با چاقو از ناحیه دوپهلو و کتف سرپرستار بخش اورژانس را مورد حمله قرار داده که متاسفانه باعث پارگی کبد، طحال ، کلیه و دیافراگم وی شد.

به دنبال این اقدام خشونت آمیز سرپرستار اورژانس این بیمارستان بلافاصله به اتاق عمل منتقل و اقدامات درمانی مورد نیاز توسط تیم های پزشکی مستقر در بیمارستان بر روی وی انجام و مورد عمل جراحی قرار گرفت.

خوشبختانه با اقدامات درمانی فوری که در مورد این پرستار انجام شد حال عمومی وی رضایت بخش است و هم اکنون برای ادامه درمان و برای مراقبت های لازم بعدی به بخش بیمارستان منتقل شده است.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: خوشبختانه حال عمومی سرپرستار اورژانس بیمارستان شهدای عشایر در حال حاضر خوب است و خطر جدی در این زمینه رفع شده است.

هوشنگ بادپی با بیان اینکه این پرستار از چند ناحیه دچار آسیب جدی شده است، بیان داشت: علت این حادثه توسط نیروهای قضایی و انتظامی در دست پیگیری است.

وی با بیان اینکه فرد ضارب توسط نیروی انتظامی دستگیر شده است، افزود: این در حالیست که حتی هنگام دستگیری نیز این فرد با ضربات چاقو یکی از نیروهای پلیس را نیز زخمی کرده است.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به اینکه علت اصلی این سوء قصد در دست پیگیری است، خاطر نشان کرد: این فرد پس از دستگیری در اظهاراتی برخی دلایل غیرعادی را برای حمله به این پرستار عنوان کرده است.

بادپی یادآور شد: بررسی سوابق این فرد نشان می دهد که وی نه به عنوان بیمار و نه همراه بیمار به بیمارستان شهدای عشایر مراجعه ای نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه این حمله با قصد قبلی صورت گرفته و ضارب با طرح بهانه وارد بخش پرستاران شده است، خاطر نشان کرد: متاسفانه این فرد با ضربات متعدد چاقو سرپرستار بخش اورژانس را از ناحیه دو پهلو و کتف مورد آسیب جدی قرار داده است.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به آسیب به ریه های منوچهر نصیری و مشلات تنفسی برای این پرستار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پس از عمل جراحی وسیعی که بر روی این پرستار انجام شده است حال عمومی وی رضایت بخش است.