به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، قاسم مصلحی ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت فراخوان هفتمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی برگزار شد، افزود: اصفهان در بحث رشد فنآفرینی و کارآفرینی تنها نیست و بسیاری از ارگانها چون بخشهای خصوصی و بنیاد ملی نخبگان در این عرصه شهرک علمی و تحقیقاتی را یاری میکنند.
وی اظهار داشت: اصفهان در موضوع فنآفرینی در کشور پیشتاز بوده و آنچه اکنون دارای اهمیت است تبدیل این فنآفرینیها به تکنولوژی و ساخت شهرکهای صنعتساز است.
مصلحی ادامه داد: هفتمین جشنواره شیخ بهایی در قالب فنآفرینی در اردیبهشت ماه سال 90 با حضور یونسکو، وزارت علوم و تحقیقات و فنآفرین و وزارت صنایع و معادن به منظور منطقهای کردن این جشنواره و ایجاد زمینه تجاری سازی و شناسایی این فنآفرینان برگزار میشود.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان همچنین با اشاره به طرح موضوع طرح شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: شورای عالی انقلاب اسلامی موظف به تنظیم آیین نامههای این طرح شده و طی روزهای آتی به مرحله ابلاغ خواهد رسید.
مصلحی خاطر نشان کرد: به منظور حمایت از این شرکتها در حال حاضر سه هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات بلاعوض به این لایحه اختصاص یافته است.
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