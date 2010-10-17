به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، قاسم مصلحی ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت فراخوان هفتمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی برگزار شد، افزود: اصفهان در بحث رشد فن‌آفرینی و کار‌آفرینی تنها نیست و بسیاری از ارگان‌ها چون بخشهای خصوصی و بنیاد ملی نخبگان در این عرصه شهرک علمی و تحقیقاتی را یاری می‌کنند.

وی اظهار داشت: اصفهان در ‌موضوع فن‌آفرینی در کشور پیشتاز بوده و آنچه اکنون دارای اهمیت است تبدیل این فن‌آفرینی‌ها به تکنولوژی و ساخت شهرک‌های صنعت‌ساز است .

مصلحی ادامه داد:‌ هفتمین جشنواره شیخ بهایی در قالب فن‌آفرینی در اردیبهشت ماه سال 90 با حضور یونسکو، وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آفرین و وزارت صنایع و معادن به منظور منطقه‌ای کردن این جشنواره و ایجاد زمینه تجاری سازی و شناسایی این فنآفرینان برگزار می‌شود.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان همچنین با اشاره به طرح موضوع طرح شرکت‌های دانش بنیان اظهار داشت: ‌شورای عالی انقلاب اسلامی موظف به تنظیم آیین نامه‌های این طرح شده و طی روزهای آتی به مرحله ابلاغ خواهد رسید.