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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۳

اصفهان از لحاظ فن‌آفرینی جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد

اصفهان از لحاظ فن‌آفرینی جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر:‌ رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان گفت: ‌اصفهان از نظر فن‌آفرینی و کار آفرینی جایگاه ویژه‌ای دارد و شاید در نگاه اول با دنیا خیلی فاصله داشته باشیم اما به خاطر فراهم شدن زمینه کار به سرعت در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، قاسم مصلحی ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت فراخوان هفتمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی برگزار شد، افزود: اصفهان در بحث رشد فن‌آفرینی و کار‌آفرینی تنها نیست و بسیاری از ارگان‌ها چون بخشهای خصوصی و بنیاد ملی نخبگان در این عرصه شهرک علمی و تحقیقاتی را یاری می‌کنند.

وی اظهار داشت: اصفهان در ‌موضوع فن‌آفرینی در کشور پیشتاز بوده و آنچه اکنون دارای اهمیت است تبدیل این فن‌آفرینی‌ها به تکنولوژی و ساخت شهرک‌های صنعت‌ساز است.

مصلحی ادامه داد:‌ هفتمین جشنواره شیخ بهایی در قالب فن‌آفرینی در اردیبهشت ماه سال 90 با حضور یونسکو، وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آفرین و وزارت صنایع و معادن به منظور منطقه‌ای کردن این جشنواره و ایجاد زمینه تجاری سازی و شناسایی این فنآفرینان برگزار می‌شود.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان همچنین با اشاره به طرح موضوع طرح شرکت‌های دانش بنیان اظهار داشت: ‌شورای عالی انقلاب اسلامی موظف به تنظیم آیین نامه‌های این طرح شده و طی روزهای آتی به مرحله ابلاغ خواهد رسید.

مصلحی خاطر نشان کرد: ‌به منظور حمایت از این شرکت‌ها در حال حاضر سه هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات بلاعوض به این لایحه اختصاص یافته است.

کد مطلب 1172761

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