ذوب آهن ترسی از هواداران الهلال ندارد

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به بازی هفته گذشته ذوب‌آهن مقابل ملوان بندر انزلی افزود:‌ بازی خوبی بود، زیرا ذوب آهن توانست در نیمه نخست بازی از موقعیتهای خود استفاده کرده و پیروزی خود را تضمین کند و پس از به ثمر رسیدن سه گل منطقی بود که فشار خود را کم کنیم تا ضربه‌ای به بازیکنان تیم وارد نشود.

وی با بیان اینکه بازیکنان ما در این بازی انرژی خود را برای بازی روز چهارشنبه با الهلال نگه داشته بودند، تصریح کرد: این بازی برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است و بنابراین بازیکنان ذوب آهن باید همه انرژی خود را برای آن نگه می‌داشتند.

وی ادامه داد:‌ بازی برگشت برای هر دو تیم بسیار دشوار است اما امیدوارم با یک بازی منطقی، شرایط را برای صعود خود به فینال مسابقات فراهم کنیم.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ادامه داد:‌ در صدد هستیم که ابتدا قدم نخست را با قدرت بر داریم و صعود خود به فینال را قطعی کنیم و پس از آن به قهرمانی در مسابقات بیندیشیم و قهرمانی را از آن خود کنیم.

وی در مورد ورزشگاه ملک فهد عربستان و حضور هواداران تیم الهلال در این ورزشگاه خاطرنشان کرد:‌ بیشتر بازیکنان ما روز چهارشنبه برای نخستین بار در این ورزشگاه به میدان می‌روند؛ به طور قطع هواداران تیم الهلال می‌توانند موجب افزایش انگیزه بازیکنان تیم عربستانی شوند و فشار را بر روی دروازه ما زیاد کنند اما این مسئله ضربه‌ای به ذوب آهن نمی‌زند.

احمدی به تجربیات آسیایی ذوب آهن و هماهنگی بازیکنان این تیم اشاره کرد و بیان داشت: بازیکنان ما کم تجربه نیستند و در بازی های آسیایی نتیجه های خوبی حاصل کرده اند؛ ذوب آهن یک تیم بین المللی است و هراسی از تیم های مختلف لیگ برتری ندارد.

وی اضافه کرد: مطمئن باشید که تجربه بازیکنان تیم و اعضای کادر فنی به ما کمک می‌کند و باعث کسب بهترین نتیجه ذوب آهن می‌شود.