عملیات نظامی در افغانستان ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "آندرس فوگ راسموسن" که امروز یکشنبه در موسسه روابط بین الملل فرانسه در پاریس سخن می گفت در ادامه افزود: من به پایان دادن به عملیات نظامی در افغانستان علاقه ای ندارم بلکه برعکس گمان می کنم که ادامه عملیات نظامی یک پیش نیاز برای موفق بودن طرح آتشی با طالبان است زیرا پیروزی بر طالبان امر آشتی در افغانستان را تسهیل می کند.

وی در ادامه خواهان اقدام هماهنگ کشورهای آسیایی در افغانستان برای افزایش امنیت شد.

راسموسن گفت : همسایگان افغانستان می توانند نقشی کلیدی در مبارزه با تروریسم و کمک به آن برای استقرار امنیت و ثبات داشته باشند.

راسموسن گفت : برای یافتن یک راه حل موثر در افغانستان ما باید پاکستان و هند را تشویق کنیم تا اختلافات و تنشهای میان خود را کاهش داده و بر موضوع افغانستان تمرکز کنند.

به اعتقاد راسموسن عامل اصلی برای بازگرداندن آرامش و ثبات به افغانستان کمک به مقامات محلی برای تقویت دولت مرکزی و استفاده از آنها برای پیشبرد توسعه است.