به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله فلاحت پیشه در خصوص موثر بودن مذاکرات گروه 1+5 با ایران در موضوع هسته ای، گفت: معتقدم که 1+5 کماکان موضوع مذاکره را در قالب همان سیاست چماق و هویج دنبال می کند.

نماینده اسلام آباد غرب تصریح کرد: وقتی 5+1 ایران را وارد مذاکرات می کند، در آن مذاکرات یک خواسته‌ای را مطرح می‌کند، به این معنی که تلاش دارد در آن مذاکرات حقی برای ایران شکل نگرفته تا خواسته‌های غیرقانونی خود را مطرح کند.

وی با اعلام اینکه هنوز راهبردی در گروه 1+5 برای حل موضوع صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دیده نمی شود، خاطرنشان کرد: آخرین بار وقتی گروه 1+5 موضوع مدالیته شش گانه را مطرح کردند، ایران در مذاکرات آن ابهامات را رفع کرد، ولی باز آنها وارد فضای مذاکراتی نشدند.

فلاحت پیشه با اشاره به درخواست جدید گروه 1+5 برای مذاکره در موضوع هسته‌ای با ایران، گفت: الان راهبرد 1+5 صورتش مذاکره بوده و محتوای مذاکره به آن معنای واقعی ندارد.

وی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی درخواست مذاکره را بیشتر برای بهانه ‌زدایی غربی‌ها پذیرفته است، خاطرنشان کرد: تهران روی محتوای مذاکرات بحث جدی دارد، ولی هنوز فضای مذاکره با 1+5 شکل نگرفته و اگر غربی‌ها در مذاکره جدی هستند، انتظار این است که رویه حاکم قبلی خود را کنار بگذارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه با اشاره به رویه قبلی گروه 1+5 در قبال ایران، گفت: غربی‌ها پس از صدور هر یک از قطعنامه های ناعادلانه انتظار این را داشتند که جمهوری اسلامی تسلیم شده و درخواست مذاکره دهد، ولی وقتی مقاومت تهران را دیدند، خودشان درخواست مذاکره کردند.

فلاحت پیشه در پایان، تاکید کرد: وقتی شرایط 1+5 برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران عملگرایانه خواهد بود که واقعیت‌های هسته‌ای ایران را بپذیرند.