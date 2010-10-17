تعیین تکلیف و صدور سند برای اراضی ملی البرز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی بعدازظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی ساختمان بخشداری مرکزی کرج اظهار داشت: بخشداری استان البرز با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک باید برای شناسایی اراضی و صدور سند برای این زمینها اقدام کند.

وی افزود: در حال حاضر هیچ یک از اراضی ملی و دولتی البرز سند ندارند و به همین دلیل زمینه سو استفاده برای افراد فرصت طلب و سودجو مهیاست و از این رو مدیریت این مسئله باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.

این مسئول در ادامه از واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار خبر داد و گفت: همزمان با ولادت امام رضا(ع)‌ طرح هدفمند کردن یارانه ها کلید می خورد.

سرپرست استانداری البرز خاطرنشان کرد: این طرح از جمله طرحهای بزرگ اقتصادی کشور است که هیچ کس در طول 30 سال گذشته جرات عملی کردن آن را نداشته است.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور از دغدغه های مهم امام راحل و رهبری است، افزود: طرح هدفمند کردن یارانه ها جراحی بزرگی برای اقتصاد کشور خواهد بود که نتایج ارزشمند ان در پنج سال گذشته مشخص شده است.

کلنگ احداث ساختمان جدید بخشداری مرکزی کرج با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در زمینی به مساحت 850 مترمربع به زمین خورد.