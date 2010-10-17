تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن مدیران بومی پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ایوب پاپری مقدم بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مسئولان پارس جنوبی ابتدا مدیران بومی را خلع سلاح کرده و ابتکار مدیریتی را از آنها می ‌گیرند و سپس با زدن انگ ناکارآمدی سعی می‌ کنند آنها را بایکوت کنند.

وی اظهار داشت: از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، استاندار، تمامی نمایندگان و همچنین ائمه جمعه استان می ‌خواهم در یک صف واحد برای احقاق حقوق شهروندان استان قرار گرفته و با تبعیضهای صورت گرفته، برخورد کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته از سوی این نیروها، ابتکار مدیریتی از مدیران بومی پارس جنوبی گرفته شده است، گفت: هیئت دولت در سفر خود به استان بوشهر مصوبه 50 درصدی استغال نیروهای بومی را در صنایع نفت و گاز به تصویب رساند که پس از صدور آن به نظر می ‌رسید بسیاری از جوانان و نیروهای جویای کار استان جذب پارس جنوبی شوند اما در عمل این مصوبه محقق نشد.

پاپری با بیان اینکه طی این مدت نه تنها شاهد جذب نیروهای بومی نبودیم بلکه بسیاری از مدیران بومی استان نیز از سمتهای خود عزل شدند، گفت: این جریان تا جایی پیش رفت که بسیاری از نیروهای متخصص بومی به دلیل حمایت از فرزندان منطقه مورد غضب واقع شدند.