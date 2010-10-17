دیون 20 ساله شهرداری تهران به مردم طی پنج سال پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران یکشنبه در حاشیه سیصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر با بیان این مطلب اظهار کرد: جلسه امروز با حضور مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برگزار شد تا نحوه اجرا تبصره 10 بودجه سال 89 که براساس آن بیش از 600 میلیارد تومان برای پرداخت دیون شهرداری به شهروندان در نظر گرفته شده بررسی شود.

وی ادامه داد: از سالها پیش صاحبان املاکی وجود دارند که ملکشان در مسیر گسترش و توسعه طرح های شهری قرار داشته و تملک شده اما هنوز با آنها تسویه حساب صورت نگرفته است، چنانچه در این میان هستند کسانی که بدهی آن ها به دهه 70 و پیش از شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و به شهرداران قبلی مربوط می‌شود و باید هرچه سریع تر دیون آن ها پرداخت شود.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: در بودجه سال گذشته شهرداری تهران 500 میلیارد تومان برای این مهم پیش بینی شد و مقرر بود که امسال مبلغ بیشتر را به این مسئله اختصاص دهیم که براین اساس بیش از 600 میلیارد تومان برای پرداخت دیون مردم در نظر گرفته شد و از سال گذشته در تلاشیم طی یک برنامه پنج ساله کل دیون 20 ساله شهرداری به شهروندان را پرداخت کنیم.

چمران با بیان اینکه در این میان مسئله آن است که به طور دقیق کل بدهی ها مشخص نیست گفت: بسیاری از بدهی های قدیمی به ثبت نرسیده و آمار دقیقی از آنها وجود ندارد، به همین دلیل در جلسه امروز شورای شهر مقرر شد که ظرف مدت 15 روز فهرست کامل بدهی ها تهیه و به معاون مالی و اداری شهردای تهران تحویل داده شود تا این معاونت تمام بدهی ها را ثبت کند.

وی افزود: برای پرداخت دیون شهرداری به مردم نیز اولویت بندی هایی صورت گرفته که براساس آن کسانی که طلبشان قدیمی تر است و یا میزان آن کمتر است در اولویت قرار گیرند و تا کنون بر این اساس از 600 میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری برای پرداخت دیون مردم پیش‌بینی‌ شده 180 میلیارد تومان پرداخت شده است.

پیگیری لایحه برداشت یک میلیارد دلار برای مترو

رئیس شورای شهر تهران در ادامه از بررسی یک فوریت لایحه پیگیری و تاکید بر اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی برای برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای متروی تهران خبر داد و خاطر نشان کرد: با توجه به این که برداشت این مبلغ از ذخیره ارزی دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی و دولت است، قاعدتا نیازی به مصوبه شورای شهر تهران ندارد.

چمران افزود: اما برای پیگیری و تاکید بر اجرای آن اعضای شورای شهر تهران این یک فوریت را تهیه کردند و قرار شد تا هفته آینده در مورد متن آن بررسی بیشتری صورت گیرد.

چمران در ادامه از انتخاب ذی حساب و عوامل ذی حسابی برای شرکت‌های شهرداری تهران خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم شورای شهر تهران از این پس ذی حسابی و عوامل آن برای شرکت‌های شهرداری تهران نیز تعیین می‌شود، چرا که پیش از این تنها برای سازمان‌ها تعیین می‌شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این مصوبه قرار شد مسئولیت ذی حسابان در هر یک از سازمانها و شرکتها بالاتر و مهمتر شود افزود: به دلیل گزارش 20 دقیقه‌ای من از سفر به لبنان و طولانی شدن مباحث مربوط به دیون شهرداری به مردم، فرصتی برای بررسی تفریغ بودجه سال 87 شهرداری تهران ایجاد نشد.