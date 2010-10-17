"اندی ماری" با شکست فدرر قهرمان مسترز شانگهای شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماری امروز موفق شد با نتیجه 6-3، 6-2 مقابل فدرر به برتری رسیده و به عنوان قهرمانی رقابت‌های مسترز شانگهای دست پیدا کند.

ماری پس از قهرمانی گفت: یک هفته بسیار خوب را سپری کردم و بهترین تنیس‌هایم را به نمایش گذاشتم. برای اینکه مقابل کسی چون فدرر به برتری برسم می بایست بازی خوبی را از خود به نمایش می گذاشتم. خوشبختانه در بازی امروز قادر به انجام این کار بودم.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، این تنیسور اسکاتلندی برای دومین بار است که در این فصل موفق به کسب عنوان قهرمانی می شود. ماری در "مسترز 1000" هم که در ماه اوت در تورنتوی کانادا برگزار شده بود، موفق شد فدرر را شکست دهد.

فدرر هم در پایان این دیدار در خصوص بازی گفت: اندی در این دیدار فوق العاده ظاهر شد و من بخت این را داشتم که برگردم اما نتوانستم. او خیلی خوب بازی کرد و اجازه بازی کردن به من نداد.