کسب 70 عنوان برتر جهانی توسط تیم ربوکاپ قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مرتضی موسی خانی ظهر یکشنبه در سومین همایش روبوکاپ که در سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد اظهار داشت: موفقیت های مرکز تحقیقات مگاترونیک ((MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مسابقات ملی و جهانی و کسب مقام های جهانی روبوکاپ نتیجه تحقیقات علمی، مطالعات فراوان و تفکر خلاق جوانان ایرانی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به توصیه های دینی افزود: پیامبر (ص) می فرماید: بهترین مردم سودمند ترین مردم است و تفکر خلاقی که باعث تحول در زندگی انسان بشود؛ بهترین عبادت است.

وی یاد آور شد: تمام انسان های موفق دنیا با داشتن چشم اندازی روشن، مدل سازی و ایجاد تعهد برای رسیدن به اهداف تعیین شده و آینده واقع گرایانه به موفقیت دست یافته اند.

موسی خانی خاطرنشان کرد: جهان امروز، جهان تحول و تغییر است و کسانی موفق هستند که پیشرو باشند و جوانان ایرانی قطعا می توانند ایران و جهان را متحول کنند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تصریح کرد: کسب بیش از 70 عنوان برترجوانان این دانشگاه در مسابقات جهانی روبوکاپ نشان دهنده وجود استعداد های بالقوه است و جوانان ما ثابت کردند اگر بسترهای لازم برای آنها فراهم شود قادر به افتخار آفرینی برای کشورمان خواهند بود.

وی با اشاره به وجود موانع و سختی ها گفت: مدیران و انسان های موفق در مسیر خود با سختی ها و موانعی هم روبرو بوده اند و با صبر و شکیبایی بر آنها غلبه کرده اند.

موسی خانی یادآور شد: با تاسی از گفته امام راحل که فرمودند از دانشگاه سرنوشت یک جامعه تعیین می شود، جوانان باید با تولیدات علمی خود کارکرد وجودی برای حیات خودشان داشته باشند.

وی در پایان تعقل و تفکر را بزرگ ترین نعمت خداوند به انسان ها دانست و گفت: باید از فرصت ها بهترین استفاده را برد و جهانی فکر کرد تا بتوان تاثیر گذار بود.

در ادامه قلی پور رئیس مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به موفقیت های این مرکز گفت: مرکز MRL بزرگ ترین مرکز تحقیقات در زمینه ی رباتیک در ایران و خاورمیانه است و با دارا بودن بیش از 12 آزمایشگاه

مستقل و بیش از 132 عضو فعال و همکاری 10 استاد و چاپ مقالات متعدد در مجلات معتبر دنیا با درجه ISI و کسب بیش از 70 عنوان برتر در مسابقات ملی، بین المللی و جهانی ربوکاپ از سال 82 تاکنون، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین را به

عنوان یکی از دانشگاه های معتبر دنیا در زمینه علوم رباتیک و هوش مصنوعی معرفی کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات مگاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، حمایت های بی شائبه رئیس این دانشگاه و تلاش های شبانه روزی دانشجویان و استادان این مرکز را از عوامل موفقیت مرکز MRL دانست و گفت : امیدواریم از امکانات بسیار خوبی که

در این مرکز ایجاد شده، دانشجویان بهترین استفاده را ببرند و با ایجاد تسهیلاتی همچون امکان تحصیل در مقاطع بالاتر برای دانشجویانی که در مسابقات جهانی صاحب عنوان می شوند شاهد کسب افتخارات بیشتر این دانشگاه در عرصه جهانی

باشیم.

در ادامه سرپرستان لیگهای مختلف این مرکز، لیگ های خود را معرفی و چگونگی عضویت و فعالیت در مرکز MRL را تشریح کردند.