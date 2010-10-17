لایحه احداث پارکینگهای مکانیزه به شورای شهر تهران ارسال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غفرانی با بیان این که از مشکلات جدی شهر تهران موضوع ترافیک است افزود: در طبقه بندی مشکلات تهران شاید هیچ مشکلی به اندازه حمل و نقل عمومی مهم نباشد و به دلیل اثرات منفی که این موضوع بر زندگی شهروندان دارد بسیار حائز اهمیت است..

وی با اشاره به ارائه لوایحی به شورای اسلامی شهر در این زمینه اظهار کرد: از جمله مصوباتی که در این راستا در شورای شهر تصویب شد تسهیلاتی است که به سازندگان پارکینگ های عمومی و طبقاتی داده می شود به این شکل که به متقاضیان ساخت پارکینگ دو طبقه تجاری داده می شود که باید علاوه بر تامین پارکینگ خود، پارکینگ هایی را نیز برای استفاده عموم تامین کنند .

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ساخت پارکینگ های طبقاتی و مکانیزه را گام خوبی در راستای کاهش حل مشکلات ترافیک شهر دانست و افزود: احداث پارکینگ های طبقاتی و مکانیزه درکنارساختمان های تجاری، اداری و مسکونی به دلیل ایجاد مشکلات در هنگام حوادثی مانند آتش سوزی از نظر قانون مقررات ملی ساختمان ممنوع است،.

وی اضافه کرد: به همین دلیل لایحه ای آماده و به شورای اسلامی شهر ارائه شده است تا امکان بخشودگی عوارض برای پارکینگ های مکانیزه به شکل مستقل وجود داشته باشد.

غفرانی تصریح کرد: آنجا که پارکینگ های مکانیزه نیاز به زمین های بسیار بزرگ ندارد جهش خوبی در احداث پارکینگ ایجاد می شود، چراکه با این پارکینگ ها علاوه بر بهره مندی از حداقل فضای افقی از ارتفاع نیز بیشترین استفاده به شکل بهینه صورت می گیرد.

به گفته غفرانی ساخت این پارکینگ ها می تواند تا حدود قابل توجهی از معضلات ترافیک کم کند زیرا با رونق پارکینگ سازی ازمیزان خودرو در سطح شهر کم شده و بدین ترتیب عرض خیابان ها برای تسهیل درحرکت خودرو بیشتر و به دنبال آن از حجم ترافیک نیز کاسته می شود.