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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

مظفر مشاور ضرغامی شد

با حکم عزت‌الله ضرغامی دکتر حسین مظفر به عنوان مشاور رئیس سازمان صدا و سیما منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: جناب آقای دکتر حسین مظفر، نظر به مراتب تعهد و تجارب مفید در امور فرهنگی و رسانه‌ای ، طی این حکم به سمت مشاور رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

سوابق برجسته و ارزنده شما در مسئولیت‌های عالی نظام به ویژه در جایگاه وزارت آموزش و پرورش ، ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اشراف و آگاهی گسترده نسبت به امور فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جامعه ظرفیت ارزشمندی برای رسانه ملی خواهد بود.

حوزه آموزش و پژوهش در سازمان و همچنین موضوع نظارت هدفمند و درون‌زا بر مهندسی پیام تولیدات متنوع رسانه از اولویت‌های اقدامات مشاوره‌های جنابعالی خواهد بود.
 

کد مطلب 1172796

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