مظفر مشاور ضرغامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: جناب آقای دکتر حسین مظفر، نظر به مراتب تعهد و تجارب مفید در امور فرهنگی و رسانه‌ای ، طی این حکم به سمت مشاور رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

سوابق برجسته و ارزنده شما در مسئولیت‌های عالی نظام به ویژه در جایگاه وزارت آموزش و پرورش ، ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اشراف و آگاهی گسترده نسبت به امور فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جامعه ظرفیت ارزشمندی برای رسانه ملی خواهد بود.

حوزه آموزش و پژوهش در سازمان و همچنین موضوع نظارت هدفمند و درون‌زا بر مهندسی پیام تولیدات متنوع رسانه از اولویت‌های اقدامات مشاوره‌های جنابعالی خواهد بود.

